Klart: Alla nominerade - de kan bli årets spelare och tränare i allsvenskan

Årets målvakt:

Jacob Widell Zetterström, Djurgårdens IF

Warner Hahn, IFK Göteborg

Ricardo Friedrich, Kalmar FF

Årets back:

Hjalmar Ekdal, Djurgårdens IF

Isak Hien, Djurgårdens IF

Even Hovland, BK Häcken

Årets mittfältare:

Samuel Gustafson, BK Häcken

Mikkel Rygaard, BK Häcken

Nahir Besara, Hammarby IF

Årets forward:

Alexander Jeremejeff, BK Häcken

Marcus Berg, IFK Göteborg

Marcus Antonsson, IFK Värnamo

Årets tränare:

Per-Mathias Högmo, BK Häcken

Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf, Djurgårdens IF

Henrik Rydström, Kalmar FF

Årets unga spelare:

Yasin Ayari, AIK

Oscar Uddenäs, BK Häcken

Hugo Larsson, Malmö FF

Årets bästa spelare:

Samuel Gustafson, BK Häcken

Alexander Jeremejeff, BK Häcken

Mikkel Rygaard, BK Häcken

Allsvenska juryn:

Samtliga 16 huvudtränare och lagkaptener till lagen i Allsvenskan samt Irma Helin Zibanejad – Discovery, Jens Fjellström – Discovery, Petra Svensson – Discovery, Alexander Axén – Discovery, Daniel Kristoffersson – Aftonbladet, Per Bohman – Aftonbladet, Anel Avdic – Expressen, Therese Strömberg – Expressen, Daniel Nannskog – SVT Sport, Olof Lundh – TV4, Martin Petersson – Fotbollskanalen, Johan Elmander – Radiosporten, Johan Esk – DN, Patrick Ekwall – FotbollDirekt, Henrik Skiöld – TT, Anders Bengtsson – Offside, Karl Andersson – Hallands Nyheter, Oskar Pålsson – Borås Tidning, Mathias Lühr – Barometern, Max Wiman – Sydsvenskan, Christer Gustafson – Norrköpings Tidningar, Henrik Hultqvist – Värnamo Nyheter, Daniel Meisels – UNT, Lukas Sahlin – Sundsvalls Tidning, Robert Laul – GP, Markus Wulcan – GT, Eric Persson – Helsingborgs Dagblad, Fredrik Narvelid – Karlskoga Tidning, Jerry Nilsson – Blekinge Läns Tidning, Oskar Månsson – Fotboll Sthlm, Marcus Birro – Studio Allsvenskan, Aldijana Talic – SvenskaFans