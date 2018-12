Klart: Här är spelschemat för superettan 2019

Notera att datum som visas i spelordningen är huvuddatumet för omgången. Flertalet matcher i en omgång kan därför få en annan speldag. Exakta datum och tider offenliggörs den 18 december efter spelordningsmötet.

Omgång 1 – 31 mars:

Örgryte IS - Norrby IF

Jönköpings Södra - Halmstads BK

Trelleborgs FF - GAIS

IF Brommapojkarna - Västerås SK

Östers IF - Dalkurd FF

IK Brage - IK Frej Täby

Mjällby AIF - Varbergs BoIS

Syrianska FC - Degerfors IF

Omgång 2 – 7 april:

Halmstads BK - Örgryte IS

Västerås SK - IK Brage

Norrby IF - Mjällby AIF

GAIS - Östers IF

DalkurdFF - IF Brommapojkarna

IK Frej Täby - Syrianska FC

Varbergs BoIS - Trelleborgs FF

Degerfors IF - Jönköpings Södra

Omgång 3 – 14 april:

Örgryte IS - IK Frej Täby

Jönköpings Södra - Dalkurd FF

Trelleborgs FF - Norrby IF

IF Brommapojkarna - GAIS

Östers IF - Degerfors IF

IK Brage - Halmstads BK

Mjällby AIF - Västerås SK

Syrianska FC - Varbergs BoIS

Omgång 4 – 21 april:

Halmstads BK - Syrianska FC

Västerås SK - Trelleborgs FF

Norrby IF - Jönköpings Södra

GAIS - IK Brage

Dalkurd FF - Mjällby AIF

IK Frej Täby - Östers IF

Varbergs BoIS - IF Brommapojkarna

Degerfors IF - Örgryte IS

Omgång 5 – 28 april:

Örgryte IS - Västerås SK

Jönköpings Södra - IK Frej Täby

Trelleborgs FF - Dalkurd FF

IF Brommapojkarna - Halmstads BK

Östers IF - Norrby IF

IK Brage - Varbergs BoIS

Mjällby AIF - Degerfors IF

Syrianska FC - GAIS

Omgång 6 – 5 maj:

Halmstads BK - Östers IF

Västerås SK - Varbergs BoIS

Norrby IF - IF Brommapojkarna

Mjällby AIF - Örgryte IS

GAIS - Jönköpings Södra

Dalkurd FF - Syrianska FC

IK Frej Täby - Trelleborgs FF

Degerfors IF - IK Brage

Omgång 7 – 12 maj:

Örgryte IS - Jönköpings Södra

Trelleborgs FF - Halmstads BK

IF Brommapojkarna - Degerfors IF

Östers IF - Västerås SK

IK Brage - Norrby IF

GAIS - IK Frej Täby

Varbergs BoIS - Dalkurd FF

Syrianska FC - Mjällby AIF

Omgång 8 – 15 maj:

Örgryte IS - Varbergs BoIS

Halmstads BK - GAIS

Västerås SK - Syrianska FC

Jönköpings Södra - Östers IF

Mjällby AIF - Trelleborgs FF

Dalkurd FF - IK Brage

IK Frej Täby - IF Brommapojkarna

Degerfors IF - Norrby IF

Omgång 9 – 19 maj:

Trelleborgs FF - Örgryte IS

IF Brommapojkarna - Jönköpings Södra

Östers IF - Mjällby AIF

Norrby IF - IK Frej Täby

IK Brage - Syrianska FC

GAIS - Västerås SK

Varbergs BoIS - Halmstads BK

Degerfors IF - Dalkurd FF

Omgång 10 – 26 maj:

Halmstads BK - Degerfors IF

Västerås SK - Norrby IF

Jönköpings Södra - IK Brage

Trelleborgs FF - Östers IF

Mjällby AIF - GAIS

Dalkurd FF - Örgryte IS

IK Frej Täby - Varbergs BoIS

Syrianska FC - IF Brommapojkarna

Omgång 11 – 2 juni:

Örgryte IS - Syrianska FC

Halmstads BK - Västerås SK

IF Brommapojkarna - Trelleborgs FF

Östers IF - IK Brage

Norrby IF - Dalkurd FF

Mjällby AIF - Jönköpings Södra

Varbergs BoIS - GAIS

Degerfors IF - IK Frej Täby

Omgång 12 – 9 juni:

Västerås SK - IK Frej Täby

Jönköpings Södra - Varbergs BoIS

Trelleborgs FF - Degerfors IF

IF Brommapojkarna - Mjällby AIF

IK Brage - Örgryte IS

GAIS - Norrby IF

Dalkurd FF - Halmstads BK

Syrianska FC - Östers IF

Omgång 13 – 16 juni:

Örgryte IS - GAIS

Halmstads BK - Mjällby AIF

Östers IF - IF Brommapojkarna

IK Brage - Trelleborgs FF

IK Frej Täby - Dalkurd FF

Varbergs BoIS - Norrby IF

Degerfors IF - Västerås SK

Syrianska FC - Jönköpings Södra

Omgång 14 – 23 juni:

Halmstads BK - IK Frej Täby

Jönköpings Södra - Trelleborgs FF

IF Brommapojkarna - Örgryte IS

Östers IF - Varbergs BoIS

Norrby IF - Syrianska FC

Mjällby AIF - IK Brage

GAIS - Degerfors IF

Dalkurd FF - Västerås SK

Omgång 15 – 14 juli:

Örgryte IS - Östers IF

Västerås SK - Jönköpings Södra

Trelleborgs FF - Syrianska FC

Norrby IF - Halmstads BK

IK Brage - IF Brommapojkarna

GAIS - Dalkurd FF

IK Frej Täby - Mjällby AIF

Varbergs BoIS - Degerfors IF

Omgång 16 – 21 juli:

Jönköpings Södra - Västerås SK

IF Brommapojkarna - Norrby IF

Östers IF - Trelleborgs FF

Mjällby AIF - Halmstads BK

Dalkurd FF - Varbergs BoIS

IK Frej Täby - Örgryte IS

Degerfors IF - GAIS

Syrianska FC - IK Brage

Omgång 17 – 28 juli:

Halmstads BK - IF Brommapojkarna

Västerås SK - Dalkurd FF

Jönköpings Södra - Degerfors IF

Trelleborgs FF - IK Frej Täby

Norrby IF - Östers IF

IK Brage - Mjällby AIF

GAIS - Syrianska FC

Varbergs BoIS - Örgryte IS

Omgång 18 – 4 augusti:

Örgryte IS - Halmstads BK

IF Brommapojkarna - IK Brage

Östers IF - GAIS

Mjällby AIF - Norrby IF

Dalkurd FF - Jönköpings Södra

IK Frej Täby - Västerås SK

Degerfors IF - Varbergs BoIS

Syrianska FC - Trelleborgs FF

Omgång 19 – 11 augusti:

Halmstads BK - Dalkurd FF

Västerås SK - Örgryte IS

Jönköpings Södra - Syrianska FC

Trelleborgs FF - IF Brommapojkarna

Norrby IF - Degerfors IF

IK Brage - Östers IF

GAIS - Mjällby AIF

Varbergs BoIS - IK Frej Täby

Omgång 20 – 18 augusti:

Örgryte IS - Mjällby AIF

Västerås SK - Halmstads BK

IF Brommapojkarna - Östers IF

Dalkurd FF - GAIS

IK Frej Täby - Jönköpings Södra

Varbergs BoIS - IK Brage

Degerfors IF - Trelleborgs FF

Syrianska FC - Norrby IF

Omgång 21 – 25 augusti:

Halmstads BK - Jönköpings Södra

Trelleborgs FF - Varbergs BoIS

Östers IF - Örgryte IS

Norrby IF - IK Brage

Mjällby AIF - Dalkurd FF

GAIS - IF Brommapojkarna

IK Frej Täby - Degerfors IF

Syrianska FC - Västerås SK

Omgång 22 – 1 september:

Jönköpings Södra - Örgryte IS

Trelleborgs FF - Västerås SK

IF Brommapojkarna - Syrianska FC

IK Brage - GAIS

Mjällby AIF - IK Frej Täby

Dalkurd FF - Norrby IF

Varbergs BoIS - Östers IF

Degerfors IF - Halmstads BK

Omgång 23 – 15 september:

Örgryte IS - Trelleborgs FF

Västerås SK - IF Brommapojkarna

Östers IF - Jönköpings Södra

Norrby IF - Varbergs BoIS

IK Brage - Dalkurd FF

GAIS - Halmstads BK

Degerfors IF - Mjällby AIF

Syrianska FC - IK Frej Täby

Omgång 24 – 22 september:

Örgryte IS - IK Brage

Halmstads BK - Trelleborgs FF

Västerås SK - Degerfors IF

Jönköpings Södra - Norrby IF

Mjällby AIF - IF Brommapojkarna

Dalkurd FF - Östers IF

IK Frej Täby - GAIS

Varbergs BoIS - Syrianska FC

Omgång 25 – 25 september:

Trelleborgs FF - Mjällby AIF

IF Brommapojkarna - IK Frej Täby

Östers IF - Halmstads BK

Norrby IF - Västerås SK

IK Brage - Degerfors IF

GAIS - Örgryte IS

Varbergs BoIS - Jönköpings Södra

Syrianska FC - Dalkurd FF

Omgång 26 – 29 september:

Örgryte IS - IF Brommapojkarna

Halmstads BK - Varbergs BoIS

Västerås SK - Östers IF

Jönköpings Södra - Mjällby AIF

Norrby IF - GAIS

Dalkurd FF - Trelleborgs FF

IK Frej Täby - IK Brage

Degerfors IF - Syrianska FC

Omgång 27 – 6 oktober:

Halmstads BK - Norrby IF

Jönköpings Södra - GAIS

Trelleborgs FF - IK Brage

Mjällby AIF - Östers IF

Dalkurd FF - IK Frej Täby

Varbergs BoIS - Västerås SK

Degerfors IF - IF Brommapojkarna

Syrianska FC - Örgryte IS

Omgång 28 – 20 oktober:

Örgryte IS - Degerfors IF

Västerås SK - Mjällby AIF

IF Brommapojkarna - Dalkurd FF

Östers IF - Syrianska FC

Norrby IF - Trelleborgs FF

IK Brage - Jönköpings Södra

GAIS - Varbergs BoIS

IK Frej Täby - Halmstads BK

Omgång 29 – 27 oktober:

Örgryte IS - Dalkurd FF

Halmstads BK - IK Brage

Västerås SK - GAIS

Trelleborgs FF - Jönköpings Södra

IF Brommapojkarna - Varbergs BoIS

Mjällby AIF - Syrianska FC

IK Frej Täby - Norrby IF

Degerfors IF - Östers IF

Omgång 30 – 2 november:

Jönköpings Södra - IF Brommapojkarna

Östers IF - IK Frej Täby

Norrby IF - Örgryte IS

IK Brage - Västerås SK

GAIS - Trelleborgs FF

Dalkurd FF - Degerfors IF

Varbergs BoIS - Mjällby AIF

Syrianska FC - Halmstads BK