Klart: Örebro värvar Kim Dickson

Örebro SK rustar inför säsongen 2025. Klubben har redan gjort klart med ett flertal avsked och nyförvärv. Nu välkomnar Närkeföreningen sitt femte nyförvärv.

Den 23-årige yttern Kim Dickson värvas till ÖSK närmast från Torslanda IK i ettan.

- Det känns väldigt roligt att vara här. Jag har haft bra samtal med Enes om den fotbollen som Örebro ska stå för och det lät som ett väldigt spännande projekt. Klubben har bra förutsättningar och jag tror att det är en bra plats för mig att fortsätta utvecklas. Nu ser jag fram emot att dra i gång säsongen och träffa alla grabbarna, säger Kim Dickson till klubbens hemsida.

ÖSK:s för hösten nye sportchef Enes Ahmetovic kommenterar också värvningen.

- Bygget fortsätter och i det bygget kan vi addera en vindsnabb ytterforward vars egenskaper i såväl kombinationsspelet som djupledsspelet är intressanta. Kim passar väl in i det vi vill utföra och han kommer precis som resten av oss ge varenda atom av sin energi för att både han som individ och vi som klubb ska ta steg, säger Ahmetovic.

Göteborgssonen Dickson har förflutet i klubbar som Lärje Angered, Gais, Stenungssunds IF, Kortedala IF, Vänersborgs IF och Assyriska. Yttern har även spenderat även en kortare stint i det italienska Serie D-laget Audace Barletta.

Örebro slutade elva i superettan 2024.