Klart: Örgryte tvingas lämna Gamla Ullevi - osäkert kring Blåvitt och Gais matcher

Superettan-klubben Örgryte IS meddelar att deras premiärmatch mot Östers IF den 11 april flyttas till Bravida arena. Dessutom flyttas hemmamatchen i fjärde omgången mot Västerås SK till Nya Ullevi. Anledningen?



"Detta då gräsmattan på Gamla Ullevi än inte är i speldugligt skick. Anledningen är ett hårt matchande ovanligt långt in på hösten 2020", skriver klubben på sin hemsida.



Vi räknar inte med att spela våra två första matcher där, sa Gais klubbchef Magnus Sköldmark till GP i onsdags.

Om IFK Göteborg och Gais matcher påverkas är i nuläget oklart.Tidigare har GP rapporterat om att samtliga klubbar med stor sannolikhet kommer tvingas flytta matcher. En faktor är att man vill säkerställa att hybridgräset på Gamla Ullevi håller bra standard inför Champions League-finalen som spelas där den 16 maj.