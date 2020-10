Klubblös vikarie i nio månader som 19-åring - nu succé i superettan: "Inget kan bryta ner mig"

Jönköpings Södras mittfältare Amir Al-Ammari, 23, har i år imponerat i superettan. I fjol gjorde han sju mål och tre assist på 30 matcher, i år har det utökats till sju mål och sju assist på 22 fajter. Al-Ammari uppgavs redan i fjol vara intressant för Djurgården och kopplades så sent som i våras ihop med Hammarby. Än så länge är han dock kvar i J-Södra med ett kontrakt säsongen ut.

23-åringens karriär har inte varit helt spikrak. För bara ett par år sedan var han, som 19-åring, klubblös i nio månader och arbetade som vikarie på en grundskola i Huskvarna. Då hade mittfältaren just lämnat Bröndbys akademi och var inte helt hundra på var han skulle gå vidare med sin karriär.

Al-Ammari njuter därmed nu av senaste tidens medgång i J-Södra.

- Just där och då var det tungt, men man blir starkare av motgångar och i dag är jag väldigt stolt över hur jag hanterade det trots min unga ålder. Det har stärkt mig mycket, säger han till Fotbollskanalen.

Al-Ammari, som nu är inne på sitt tredje år med J-Södra, lämnade Husqvarna FF och Sverige efter att ha gått ut grundskolan för spel i danska storklubben Bröndbys akademi. 23-åringen, som då var 16 år gammal, skrev på ett kontrakt över tre år och började även läsa på ett gymnasium i grannlandet.

- Jag kände att den utbildningen skulle gynna mig i framtiden, då Bröndby har en av Skandinaviens bästa akademier. Jag pratade också med min bror som hjälpt mig, gett mig råd och guidat mig i min karriär. Jag tänkte inte så mycket, jag packade mina väskor, åkte ner och tog chansen, säger han.

Målet var först och främst att få en bra fotbollsutbildning, och i andra hand ett A-lagskontrakt med Bröndby som en möjlig bonus. Al-Ammari var i slutändan i Bröndby i tre år och tog även studenten i Danmark, men lämnade sedan för flytt hem till Sverige.

- Jag lärde mig fantastiskt mycket. Jag hade väldigt bra tränare, som spelat på hög nivå och som har utvecklat spelare som är ute i världsfotbollen nu. Jag tog in mycket lärdom och det är nu en bas i min fotbollsutbildning. Jag var även under sista åren uppe och tränade med A-laget, och då var även spelare som Daniel Agger och Johan Elmander där, så jag tog mycket lärdom av dem också och fick råd. Jag lärde mig otroligt mycket under den tiden och det är saker som jag har med mig än i dag. Jag växte även mycket som människa, vilket gör att jag är mogen trots min unga ålder, säger han.

23-åringen fortsätter:

- Det var heller inte långt ifrån att det blev A-laget. Under sista året var jag med A-laget under försäsongen och på träningar, men det var många spelare före mig i kön, så då valde jag själv att flytta hem till Sverige.

Sedan följde tuffa månader, nio närmare bestämt, mellan sommaren 2016 och våren 2017. Al-Ammari var inte hundra på vad han ville med sin karriär och var klubblös under en längre tid.

- Jag tog ett ”break” där för att ta reda på vad jag verkligen ville, om jag verkligen ville vara i Sverige eller åka tillbaka till Danmark. Jag hade gjort mig ett namn där under tre år och var kanske lite bortglömd i Sverige, säger han.

Al-Ammari jobbade under den perioden som vikarie på en grundskola i Huskvarna, men tränade även en till två dagar i veckan med ett av Jönköpings Södras U-lag. Det var en tuff tid för 23-åringen, som egentligen bara ville tillhöra en klubb på permanent basis.

- Under den perioden var jag 19 år och då ska man ju börja spela seniorfotboll, men då var jag i stället klubblös. Den tiden har stärkt mig otroligt mycket mentalt, vilket gör att det känns som att ingenting kan bryta ner mig. Man möter motgångar hela tiden, men det var nog den tuffaste motången jag mött och kanske kommer att möta. Jag hade precis lämnat Bröndby och var klubblös i nio månader som 19-åring. Men det har också stärkt mig som människa och som spelare. På något sätt är jag tacksam över att jag gick igenom det i en så pass ung ålder. Det kan jag ta med mig in i framtiden.

Fanns det inget intresse alls under den perioden?

- I Sverige var det inte så mycket, men det var mer i Danmark. Då ställde jag en fråga till mig själv, om jag verkligen ville till Danmark, och då landade jag i att jag ville ta det året i Sverige och det känns som rätt val nu i varje fall.

För Al-Ammari bestämde sig till slut för att skriva på för Husqvarna FF med spel i ettan under 2017. Det blev ett värdefullt år för spelaren, som sedan skrev på för J-Södra inför 2018.

- J-Södra var uppe i allsvenskan under 2017 och hade spelare på min position, så det var inte rätt tajming då. Det var därför jag skrev på för Husqvarna. Det fanns även en dialog med Södra och de hade ögonen på mig lite under det året, så det var upp till mig att göra en bra säsong med Husqvarna för att J-Södra verkligen skulle vilja ha mig och det lyckades jag med.

Nu är han därmed inne på sin tredje säsong i J-Södra med en bättre poängproduktion än tidigare i superettan. 23-åringen tycker sig ha utvecklat flera delar i sitt spel.

- Jag tycker att det har gått väldigt bra. Jag har höjt min lägstanivå otroligt mycket, samtidigt som jag har utvecklat vissa delar i mitt spel, vilket gjort att jag har blivit en mer komplett spelare och vinner fler dueller på planen, som gör att jag även får bättre lägen i offensiven som gör att jag kan utveckla min poängproduktion, vilket jag har gjort det här året.

Samtidigt har mittfältaren även fått testa på landslagsspel, dels med Sveriges U19-landslag, men även med Iraks U23-landslag. Al-Ammaris pappa är från Irak, medan hans mamma är från Palestina. Därmed betyder det mycket för hans familj att han har fått representera det irakiska U23-landslaget.

- Jag tog den chansen och öppnade en annan dörr i fotbollsvärlden. Jag fick se hur fotboll spelas i Asien och fick mer erfarenhet. Huvudsaken är dock att det betyder mycket för mig, för min pappa och för min pappas släkt. Det var därmed något jag ville testa på.

Dessutom har han även fått träffa sin pappas släkt och fått lära känna sin pappas hemland.

- Första gången jag var i Irak var när jag skulle fixa mitt pass i fjol och då fick jag träffa mina farbröder, mina kusiner och min pappas släkt för första gången på 22 år. Det var häftigt och även väldigt stort för dem att jag representerade Iraks landslag. Jag har alltid pratat med dem över telefon, men det var ändå stort för mig att få träffa dem i verkligheten och få se hur de har det och hur Irak är som land.

Al-Ammari har dock inte bestämt sig för om han vill representera Iraks eller Sveriges A-landslag i framtiden, om något sådant skulle bli aktuellt. Han fokuserar i stället nu på att avsluta säsongen på ett så bra sätt som möjligt med Jönköpings Södra. Smålandslaget är på tredjeplats i superettan med två poäng upp till tvåan Halmstads BK och med åtta poäng upp till Degerfors IF i serieledning.

- Vi vet att det är två poäng upp till Halmstad, men vi väljer att fokusera på oss själva. Vi ska göra det bästa av varje match, och sedan får vi se var vi hamnar i slutet av säsongen. Sedan kan vi diskutera hur säsongen gått, men just nu gäller det att ta match för match och göra våra 90 minuter tillsammans som lag.

Al-Ammari tar även uppgifterna om allsvenskt intresse med ro. Han har inget fokus på det, i stället ligger allt fokus nu på att slutföra årets säsong.

- Jag har lagt allt det där på is för att i stället ta det efter säsongen. Nu är jag kvar i Södra och kommer varken flytta i dag eller i morgon. Jag har lagt allt det på is och vill inte ha några spekulationer, då mitt enda fokus nu är att fokusera på de sista matcherna som är kvar av säsongen. Sedan får jag ta allting därefter, säger han.

Är det enkelt att inte tänka på framtiden?

- Ja, det tycker jag. Det har ryktats under en längre period och jag tycker själv att jag har varit professionell i det och sagt att jag inte vill ha något sådant runt omkring mig. Jag vill fokusera på min uppgift och det har gått bra, så jag fortsätter att göra det. Jag vill inte ha några spekulationer nu, då jag hellre tar det efter säsongen sedan.

Al-Ammaris Jönköping ställs i stället härnäst mot Gif Sundsvall på lördag på bortaplan i superettan. Då behöver J-Södra tre poäng för att ha chans att gå om HBK i tabellen. Även i fjol var laget nära allsvenskan, men missade då kval efter ett insläppt mål i den 96:e minuten mot BP i sista omgången.

Al-Ammari ser framåt och är positiv inför årets slutskede, han har varit med om värre.

- När man går igenom tuffa tider kan jag ibland se tillbaka på när jag var klubblös och tänka att det jag går igenom nu inte är något i jämförelse med det. Det är något jag kan bära med mig, säger han.