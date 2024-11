Landskrona Bois klart för allsvenskt kval - trots genomklappning mot Utsikten

Superettan

GÖTEBORG. Landskrona Bois föll med 0-3 på bortaplan mot Utsiktens BK.

Men efter rivalen Helsingborgs IF:s förlust mot Örgryte IS tog Bois ändå hand om en kvalplats till allsvenskan.

- Insatsen i dag är under all kritik, säger Svante Hildeman i Bois.