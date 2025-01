Landskrona Bois spänner bågen: "Då skulle vi kunna vara tvåa i Skåne"

Under fjolårets ras från överlägsen serieledning till en kamp för kval hamnade tre spelartapp i fokus. Bois sålde Frederik Ihler och Samuel Burakovsky för drygt 13 miljoner kronor, vilket bidragit till att klubben kan gå runt fyra miljoner plus för 2024, enligt en tidig prognos (de gick 3,6 miljoner plus 2023).

