Landskrona starka på spelarutveckling – och ger Joe Sise en andra chans: "Alla i livet behöver en chans till"

Kollar man på tabellen i superettan så är det en kolumn som sticker ut bland bottenlagen. Nästan alla lag har mellan tio och 20 måls negativ målskillnad, utom Landskrona som ligger på nollan. Det har inte varit medflyt för dem i resultaten i år, då laget ligger på negativ kvalplats, men en sak är tränaren Agim Sopi nöjd med: hur många av spelarna som har fortsatt att utvecklas.

- Jag tror inte vi har många spelare i Bois för pengarnas skull. Vi har många som är i Bois för att visa upp sig, för att utvecklas med den typen av spel vi har. Av alla nyförvärv som kommit hit så är det ingen som har begärt massa pengar. De har velat ha den chansen och kanske till och med gått ner i lön.

- Jag har alltid varit mer för att vara tränaren som vill få in spelare som vill ta chansen, som vill komma någonvart.

- Klarar vi oss kvar i superettan det här året, då tror jag det här året har varit nyttigt och att vi nästa år kan bli väldigt farliga, men vi kanske har lite nykomlingssyndrom. Vi stressar upp i vissa situationer, i avgörande lägen. Tänker för snabbt, kanske man kan hålla i bollen lite längre, värdera på ett annat sätt.

Laget har bland annat en av ligans yngsta trupper, och Sopi trycker på flera spelares positiva utveckling. 20-åringen Adi Nalic (fem mål, fyra assist), Karim Sadat (åtta mål, tre assist), och Edage Egbedi har en bra säsong på de offensiva platserna.

- Och det är många fler. Mittfältet med Måns Ekvall fortsätter att utvecklas enormt. Alexander Tkacz (vänsterback) har under vårsäsongen varit väldigt bra. Mittbackarna i Philip Andersson och Viktor Svensson har varit riktigt bra.

Det finns också flera spelare i laget som har blivit bättre även efter de har fyllt 25 år, och nu hoppas Sopi att Joe Sise ska vara en av dem. Sise var en stor talang i Halmstad för snart tio år sedan, såldes till Nordsjälland, och har efter det haft stora skadeproblem med hälsenorna. Det slutade med att han opererade in en död persons hälsena för att få det att läka, och enligt HD har han spelat 17 tävlingsmatcher på sju år, varav de flesta i svenska division 2. Han fick även problem med en infektion i hälsenan.

- Den åt upp hela hälsenan, det ruttnade där inne. Läkarna sa: "Kommer du tillbaka till elitnivå med det här har du psyke", sa Sise till HD.

- Men jag hade bestämt mig. Jag har gråtit hela vägen till rehabcentrumet bara för att göra enkla övningar. Jag har varit bitter emellanåt, jag har tänkt att jag inte förtjänar det här. Men det är min resa, min väg, mitt liv. Jag måste klara det.

Landskrona fick en förfrågan om de ville ha Joe Sise på provspel tidigare i sommar. De tvekade lite först, men sedan fick Sopi prata med Sise.

- Han brann verkligen för det här. Han hade verkligen tränat stenhårt för att komma tillbaka. Vi behövde bara ge honom ett par-tre träningar för att visa vad han går för. Den glöden han hade och den prestationen under de träningarna... Vi måste ge honom den här chansen.

- Alla i livet behöver en chans till. När man vet historiken, med att det varit en talang som verkligen har kämpat och varit på rätt väg... Sedan har något hänt på vägen, två hälseneskador, men jag tycker det är en riktig styrka mentalt att ta sig tillbaka och inte ge upp, och bevisa att ”jag kan komma tillbaka till nivån jag har velat”. Om man då är 20 år eller 27 år spelar ingen roll.

Förra veckan kom hans match nummer 18 på sju år, med debuten i Landskrona i och med ett tiominutersinhopp mot Degerfors. I dag kan det bli match nummer 19 i Skånederbyt mot Helsingborg, ett derby där Landskrona fick oavgjort i vårens match.

- Där vi var det bättre laget. Visst gjorde de 1-0, men vi dominerade matchen igenom tycker jag. Vi hade flera chanser för att vi skulle vinna den matchen tidigare.

- Vi skapar många chanser i år och varit lite för naiva kanske. Vi borde ha gjort bättre på alla plan, men vi har inte haft marginaler med oss. Mycket stolpe ut istället för stolpe in.

- Prestationsmässigt ett okej år. Resultatmässigt vill vi mer, såklart.

I dagens match saknar Landskrona bland annat Filip Pivkovski och Monday Samuel. I HIF är Wanderson och Markus Holgersson med och kan debutera, men varken Mikael Dahlberg eller Johan Persson är tillbaka än.

Landskrona möter i dag Helsingborgs IF, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.