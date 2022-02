Landskronas tröja får inte godkänt: "Kan inte se likheten"

Svenska Fotbollförbundet har tagit beslutet att inte godkänna Landskrona Bois andratröja. Tröjan i fråga är ljusblå med svarta detaljer och bedöms därför vara för lik den svartvita tröjan som laget har som ordinarie.

"Någon uppe på förbundet har bestämt sig för att Skånes Uruguayare-tröjan är för lik den ordinarie match-tröjan. Vi må vara partiska, kanske lite himmablinda, men vi kan verkligen inte se den likheten", skriver klubben på Instagram.

Frågan har lett till en ändring i regelverket, som nu fastslår att den aktuella färgkombinationen inte tillåts som komplement till en svartvit hemmatröja, menar klubben.

"Vi tvingas således foga oss, om än motvilligt och därför kommer den blå tröjan endast användas några fåtal gånger nu under försäsongen. Därefter pensioneras den under stillsamma former. Vad som händer med tröjan är ännu inte bestämt", skriver klubben.

Tröjan togs fram som en jubileumströja, då Landskrona på 30-talet kallades "Skånes Uruguay" av en journalist. Den ska därmed likna Uruguays landslagströja.