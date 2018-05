Landslagskaptenen höll igång med HIF: "Håller mig i bakgrunden"

Sveriges landslagskapten Andreas Granqvist, 33, spelade förra helgen sin sista matchen med ryska Krasnodar och hyllades av klubbens supportrar före och efter matchen. Nu är han åter tillbaka på svensk mark och gjorde i dag sitt första träningspass med Helsingborgs IF, även om han inte får börja spela matcher förrän efter VM, den 15 juli.

- Jag vill hålla mig ganska lugn. Det kommer nog bli ganska hög volym när jag väl är HIF-spelare efter VM. Det är grabbarna som ska göra det, jag är inte HIF-spelare ännu på papperet. Jag håller mig där i bakgrunden och kikar och ser hur det ser ut, säger han till HD.

Granqvist kan först den 29 juli få göra comeback mot Jönköpings Södra på bortaplan och därefter kan han få göra comeback på hemmaplan mot Norrby.

- Oturligt blir det första en bortamatch, men jag tror vi har ett riktigt bra bortafölje också. Det kommer att bli fantastiskt att springa in på Olympia efter ett antal år och jag hoppas på mycket publik, säger han till tidningen.

Helsinborg ställs under söndagen mot Örgryte på Olympia. Matchen börjar 17.30 och sänds i C More.