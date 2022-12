Linderoth bemöter kritiken mot Skövde AIK: "Ska inte sätta sig på höga hästar"

Skövde AIK slutade femma, fyra poäng bakom kvalplatsen upp till allsvenskan, som nykomling i superettan.

Trots en succéartad säsong fick Tobias Linderoths lag kritik för sättet man spelade på, något som Linderoth själv har svårt att förstå sig på.

- För mig blir det bara dumt, jag har aldrig klankat ner på någon annans sätt att spela. Det här var väl någon slags bitterhet för att de inte lyckades hitta ett sätt att vinna över oss på. Jag tycker att vi har varit offensiva även i Superettan, vi har stått högt i vår press och skapat många målchanser varje match. För mig är det ett offensivt lag. Är man mer offensiv om man har mycket bollinnehav men håller bollen mest på egen planhalva, säger han till Skövde Nyheter.

Bland annat pekades Skövde AIK ut som ett "tråkigt" lag och av konkurrenterna jämfördes man med Stoke:

"Parodi på fotbollsmatch just nu där Skövde mest liknar Stoke under glansdagarna i Premier League. Långa inkast varvas med hörnor, där man packar ihop sig framför målvakten för att störa" skrev Dalkurd på Twitter under ett möte med Skövde.

Linderoth menar dock att han spelar den fotboll som är bäst för Skövde och samtididgt skickar han en känga till de som tycker att Skövde inte spelar "bra" fotboll.