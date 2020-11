Ljungskile utslaget ur superettan - J-Södra befäster tredjeplatsen

Det var botten mot toppen när Ljungskile tog emot Jönköpings Södra under lördagen. För Ljungskile var det glasklart vad som behövde göras: vinna eller trilla ur superettan. J-Södra å andra sidan var lite under press då Öster tidigare under lördagen minskade avståndet till tabelltrean.

17 minuter in i mötet tog smålänningarna ledningen genom Edin Hamidovic. 26-åringen tog fint med sig bollen inne i straffområdet innan han hittade nätmaskorna.

1-0 till J-Södra i paus.

Ljungskile tryckte på ordentligt i den andra halvleken och var ytterst nära vid ett par tillfällen att få in ett kvitteringsmål. Men LSK lyckades aldrig få in någon kasse, mycket tack vare en storspelande Frank Pettersson i J-Södra målet.

J-Södra höll undan och vann således mötet med 1-0.

Segern gör att J-Södra, som är tabelltrea, åter är fyra poäng före Öster på fjärdeplats när två omgångar återstår. J-Södra har fortsatt chans att knipa andraplatsen, som innebär allsvenskt spel nästa år, då laget är fem poäng bakom Degerfors.

Förlusten för Ljungskile var dock förödande. Laget, som är nykomling den här säsongen, har nu ingen chans att hålla sig kvar i serien och är därmed degraderat.