Mardrömsbesked för Öis-forward - missar resten av säsongen

Örgrytes Mohamed Said drog på sig en skada i lagets premiärmatch mot Öster. Forwarden byttes in i mitten av andra halvlek och senare i halvleken åkte han på en smäll vilket skapade oro i Öis-lägret. Det har varit oklart hur allvarlig skadan är, men nu kommer det tråkiga beskedet att Said blir borta en längre tid.

På sin hemsida skriver Öis att Saids ena korsband är av och han missar därmed resten av säsongen.

- Korsbandet är av och det är även lite frakturer på benet. Det blev en kraftig kompression på ledytan i knäet när han fick smällen. Självklart tog han det hårt men vi ger honom all stöttning vi kan genom det här. Målsättningen nu är att han ska kunna vara med i träning när säsongen 2022 startar, säger lagläkaren Lasse Petersson i en kommentar.

Öis skriver också: "Hela föreningen står bakom Momo i denna, för en fotbollsspelare, väldigt tuffa tid och ska göra allt för att stötta honom på hans väg tillbaka".