Mikael Bohman sen poängräddare för Halmstad - nickade in sen kvittering mot Västerås

Halmstads BK var bekväm serieledare inför söndagens möte med trettondeplacerade Västerås SK hemma på Örjans Vall. Inför matchen ledde Hallandslaget superettan med sex poäng före tvåan Brommapojkarna, men mot Västerås fick man det tufft.

Efter en mållös första halvlek tog gästerna ledningen direkt i den andra halvleken. Daniel Ask hittade fram till Viktor Granath, som vände bort Phil Ofusu-Ayeh och Andreas Johansson i Halmstads straffområde - för att sedan dundra in 1-0 till Västerås via ribban.

Det såg länge ut att bli slutresultatet, men på övertid klev Halmstadsprofilen Mikael Bohman fram för Halmstad. Emil Tot Wikströms inlägg i den 94:e minuten möttes av Bomans huvud i Västerås straffområde, varpå bollen skarvades in i de bortre nätmaskorna till 1-1.

1-1 slutade även matchen. Resultatet innebär att Halmstad befäster sin serieledning i en haltande tabell, sju poäng före tvåan Brommapojkarna. Västerås, i sin tur, avancerade förbi Norrby upp på en tolfte plats - men Norrby kan kliva om vid seger mot Örgryte under tisdagen.

Startelvorna:

Halmstad: Nilsson Säfqvist - Ofusu-Ayeh, Johansson, Baffoe, Boakye - Karlsson, Svedberg, Ahlstrand - Allansson - Karim, Johansson.

Västerås: Fagerström - Magnusson, Rask, Ribeiro - Ask, Edlund, Pawlik, Gambos, Gefvert - Johansson, Granath.