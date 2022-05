Milleskog hjälte för ÖSK - sänkte Öster i toppmötet

Örebro SK har hackat under inledningen av säsongen och ställdes under lördagen mot topptippade Östers IF på Behrn Arena i superettan. Närke-laget såg även den här eftermiddagen ut att få en tuff start, då Öster-kuggen Dzenis Kozica satte bollen i nät, men målet blev i slutändan avvinkat för offside.

ÖSK tog i stället ledningen efter 29 minuters spel. Noel Milleskog, som ersatte en skadad Ahmed Yasin i den 26:e minuten, tog ett avslut mot mål, som Mathias Nilsson sedan släppte en retur på, vilket gjorde att Erik Björndahl kunde peta in 1-0.

- Det var ett skönt mål att få. Noel gick i djupet och sköt ett bra skott, som målvakten inte lyckades hålla, så det var bara att trycka in den, säger Björndahl till Discovery+.

Bara någon minut senare gick Milleskog ner på marken - trots att han inte var i närheten av bollen. På reprisbilderna gick det sedan att se att Östers Manasse Kusu slog till Milleskog i huvudet, vilket gjorde att hemmaspelaren lade sig ner på planen. Domaren uppmärksammade dock inte tilltaget, och Öster-spelaren kom undan.

I andra halvlek fick Adam Bergmark Wiberg ett jätteläge för ett kvitteringsmål från nära håll, men sköt en bit utanför William Eskelinens mål. I stället klev Milleskog fram i slutminuterna och gjorde sitt tredje mål för säsongen till 2-0.

Öster reducerade i slutskedet, men kom inte närmare än så och därmed vann ÖSK med 2-1 i Närke. Örebro är nu på sjunde plats, medan Öster är på tredje plats i superettan.

Startelvor:

Örebro SK: Eskelinen - Gustafsson, Moro, Andrésson, Dahl - Hamad, Mpindi, Seger, Thill - Yasin, Björndahl.

Östers IF: Nilsson - Varmanen, Engqvist, Stenberg, Pavic - Kusu, Hauksson - Bonnah, Kozica, Rodic - Bergmark Wiberg.