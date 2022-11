Nervöst i HBK-lägret inför SvFF:s beslut: "Det har varit en ganska jobbig vecka"

Fotbollskanalen kunde i söndags berätta att bottenlaget Norrby använde en obehörig spelare i 2-0-segern mot Östers IF (som ligger på allsvensk kvalplats). Gustav Broman fanns inte med i matchtruppen som lämnades in innan avspark, men i 95:e minuten byttes han in.

Domaren Adi Aganovic bekräftade att han hade noterat det inträffade och skickat ärendet vidare till Svenska Fotbollförbundet. Norrby förklarade därefter saken som ett misstag.

- Det var ingenting som påverkade matchbilden utan han kom in i 96:e minuten, spelade 60 sekunder och rörde inte bollen. Han var inte avstängd eller tillhör en annan förening, utan han var tillgänglig och spelklar. Det var bara att han felaktigt ströks från truppen, sa klubbchefen David Kryssman till Fotbollskanalen.

Under måndagseftermiddagen valde tabelljumbon Dalkurd att anmäla händelsen och SvFF:s disciplinnämnd väntas fatta ett beslut i ärendet under onsdagen. Av tävlingsbestämmelserna framgår det att användandet av en obehörig spelare kan resultera i en 3-0-förlust, alternativt böter på upp till 25 000 kronor om skälet bedöms vara ett administrativt misstag.

- Jag har inte hunnit läsa handlingar och vad de (Dalkurd) yrkar på. Det är något disciplinnämnden får pröva, sa Pierre Blomqvist, tävlingskonsulent på SvFF, till Fotbollskanalen.

I och med Norrbys seger mot Östers IF blev Halmstads BK klart för allsvenskan i kavaj. Skulle Boråslaget tilldömas en 3-0-förlust lever toppstriden alltjämt i superettan. I sådana fall skiljer det bara två poäng mellan tvåan Halmstads BK - som redan har firat avancemanget - och trean Östers IF inför sista omgången.

Malkolm Nilsson Säfqvist berättar om ovissheten inför SvFF:s beslut.

- Det har varit en ganska jobbig vecka än så länge. Vi hoppas på att få ett beslut i dag eller i morgon förmiddag, och ja. Vi vet inte exakt vad beslutet kommer att bli heller så man lever i något slags vakuum i hela den här situationen och inte kunna njuta alls över att ha tagit steget upp. Självklart är det en situation som ingen av klubbarna vill vara i, det är inte optimalt för någon, säger HBK-målvakten i Dobb:s Fotbollsmorgon.

Han fick sedan frågan om vem som i HBK-lägret blivit mest upprörd över situationen.

- Jag ligger nog i framkant där tror jag. Det känns ändå som att många är hyfsat lugna, men jag har absolut inte kunnat slappna av. Så jag får nog ta på mig den, säger Nilsson Säfqvist.

- Reglerna är som de är och det finns inte så mycket att säga till om, men samtidigt har jag ingen lust att lägga mer energi på det. Jag hoppas bara att disciplinnämnden tar ett beslut som är rätt enligt regelboken, och tidigare fall har visat att det ska bli böter.