Norrby valde att satsa på psykologisk rådgivare framför nyförvärv: "Förvånad att fler inte har det"

För en vecka sedan presenterade Norrby IF sitt senaste nyförvärv på sin hemsida. Men det var inget nytillskott i form av en spelare - utan det var förstärkning i ledarstaben. Ny i klubben är Erica Hellberg, 27, som arbetar som fotbollspsykologisk rådgivare. Hellberg har bland annat jobbat med konsultuppdrag åt Svenska Fotbollförbundet, där hon har verkat på landslagsläger för ungdomar.

- Fotbollen genererar mycket känslor. Både positiva och negativa. För min del handlar det mycket om att vara med och utveckla spelarnas sätt att hantera de känslor som uppkommer i olika situationer. Jag kommer främst att jobba med individuella samtal, och det är något som vi kommer att följa upp under årets gång, säger hon själv om sitt uppdrag i Norrby.

Managern Mak Lind (tidigare Mohammed Ali Khan) tror mycket på Hellbergs intåg.

- Den främsta anledningen till att vi anställde henne är för att hon ska hjälpa våra spelare att jobba med nästa aktion, nästa situation i spelet. Ibland är man nervös på planen, det vet jag själv om som före detta fotbollsspelare, men det är okej att känna rädsla eller att man är nervös på planen - men man ska fortfarande ha ett mod att göra det man har pratat om. Våga ge sig på en aktion om tidigare aktioner har varit mindre bra. Och där är hon skicklig Erica, säger han till Fotbollskanalen.

Lind menar på att Erica först och främst ska hjälpa till med beteendet, att hjälpa spelarna att förbereda sig för nästa aktion - samtidigt som hon ska finnas tillhands för att jobba med de mentala bitarna i det stora hela.

- Psykisk ohälsa är något som upptäcks mer och mer inom elitfotbollen. Vi tror på att fotbollsspelare som mår bra även kommer prestera bättre på plan, så klart. Men i första hand är Erica anställd för att förstärka beteenden som fungerar bra, som vi vill se hos våra spelare. Sedan kommer hon alltid vara ett bollplank när det kommer till individuella samtal, säger Lind och fortsätter:

- Allt inom det psykologiska och mentala kommer Erica att jobba med - och det ser jag bara som en fördel. Jag är faktiskt förvånad över att inte fler elitklubbar jobbar med idrottspsykologer. För så här: rent fysiskt har alla elitklubbar fystränare, det har man även på amatörnivå i vissa klubbar. När det kommer till huvudtränaren så jobbar den med det taktiska och spelet, det har man så klart också. När det kommer till det tekniska har man till exempel den assisterande, det finns även de som bara fokuserar på fasta situationer. Men man glömmer bort det mentala, det är hur viktigt som helst.

Jag kan inte tala för hur det ser ut i alla klubbar, men om det nu är många som inte har någon anställd som jobbar med den mentala biten, varför tror du att det är så?

- Jag tror alla elitklubbar kommer ha en idrottspsykolog anställd. Det kommer komma. Jag tror man har missat det lite, man kanske inte har det på det sättet. Men forskning visar hur viktigt det är och vi ser fall efter fall på att folk inte alltid mår bra inom idrott. Det är inte alltid man mår bra på en träning. Jag är säker på att alla kommer ha det längre fram, det handlar bara om när - men jag är förvånad att inte fler har det.

Har ni i Norrby funderat länge i de här banorna på att plocka in en person som Erica? Varför blev det just nu?

- Det har ju med ekonomi och göra för vår del i Norrby. Vi har ganska begränsade resurser. Vi har nästan valt att avstå att värva en spelare för att ta in Erica, ta in en idrottspsykolog. Vi har inte råd att göra båda.

- Jag är övertygad om att det är väldigt viktigt inom framför allt elitidrott. Det handlar om att prestera, om att pressa kroppen match in och match ut, träning in och träning ut. Du måste få ventilera och arbeta med det mentala också. Sedan måste man inte alltid prata problem, det kan vara mer beteenden. Vad är min nästa aktion? Vilka konkreta beteenden vill jag ha? Man kan jobba på olika sätt. Jag tror mer på att lyfta fram och förstärka positiva beteenden, men samtidigt är det så klart väldigt viktigt att prata känslor. Det är okej att vara nervös, det är okej att vara rädd.

Lind menar på att Hellberg - med sina kunskaper - har tagits in för att finnas där och hjälpa till innan en spelare drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför de nu i Norrby kommer att påbörja arbetet med beteenden - för att förebygga och undvika eventuell psykisk ohälsa innan det har gått för långt.

- Ska jag vara ärlig, min känsla är att spelarna ser det som en svaghet att prata känslor. Men det är ingen svaghet, det är en styrka. Jag tror man ska prata om positiva beteenden. Visar det sig att en spelare mår mindre bra, att det blir ohållbart att spela fotboll, då tror jag inte att en idrottspsykolog är rätt person att prata med. Då måste Erica som idrottspsykolog hjälpa spelaren att komma vidare till en person med ännu mer kompetens inom det området, med psykisk ohälsa och så vidare, säger Lind.

Han avslutar:

- Jag tror inte Erica kommer jobba aktivt med de frågorna, hon ska kunna vara lyhörd och lyssna på det och slussa vidare, dyker det upp sådana fall ska vi kunna söka oss till någon mer kompetent inom det. Erica är ju kompetent inom idrottspsykologi, att få spelaren att maximera sin prestation.