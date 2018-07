Nu fortsätter HIF:s jakt på allsvenskan: "Är glasklart, vi vill tillbaka"

För två säsonger sedan ramlade Helsingborg ur allsvenskan efter att ha förlorat mot Halmstad i kvalspelet och fick därmed börja om med spel i superettan. Förra säsongen lyckades laget inte ta sig upp och slutade på en sjunde plats.

När 15 omgångar är spelade av årets säsong ligger Helsingborg på en andra plats och på söndag möter HIF Jönköpings Södra i omstarten av superettan, där hemvändaren Andreas Granqvist kan göra tävlingscomeback för Skånelaget.

- Vi ligger där vi vill ligga. Spelet kanske inte alltid har stämt så bra men vi har vunnit våra matcher och varit bra defensivt. Sedan har vi förstärkt truppen ytterligare med Andreas (Granqvist) och Rasmus (Jönsson). Vi är där vi ska vara och jag hoppas att vi kan fortsätta på den vägen, säger HIF-målvakten Pär Hansson till Fotbollskanalen.

Trots att spelet inte alltid klaffat har HIF alltid siktat på att ta steget upp i allsvenskan.

- Självklart. Det målet har vi haft från första början. Vi vet att det kommer bli jättetufft men målet är ta sig tillbaka till allsvenskan så snart som möjligt. Det är glasklart, vi vill tillbaka. Det kommer inte vara lätt under hösten utan vi kommer behöva göra samma jobb.

Förra säsongen vände Hansson hem till HIF efter spel i holländska Feyenoord och menar att det har tagit tid att sätta spelet, men att det nu ser betydligt bättre ut än vad det gjorde i inledningen av säsongen.

- Vi förändrade en del i vintras och att sätta ett lag på kort tid är inte lätt utan tar tid. Det känns som att det klaffar bättre när vi har fått spela ihop oss och det är ofta tiden som gör att det blir bättre och så har det varit i det här fallet också.

- Det finns inga lätta matcher i superettan. Det spelar ingen roll om man möter ett topp- eller bottenlag. Det är tufft och jämt mellan toppen och botten. Falkenberg har väl imponerat i och med att det inte var väntat att de skulle vara där uppe. När vi mötte AFC i en av två förluster var de väldigt bra. Det kommer bli tufft hela vägen in och många som kommer slåss om det.

Helsingborgs bortamöte med J Södra sänds i C More och kan streamas via cmore.se. Matchstart klockan 17:30.