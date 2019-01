Officiellt: Bröderna följs åt igen: "Börjar nästan bli patetiskt"

Under 2016 spelade båda i Utsikten, 2018 i Gais – och 2019 i Ljungskile. Bröderna Erik och Jesper Westermark har följts åt under de senaste åren (båda har dessutom Sävedalens IF som moderklubb) och gör alltså så även nästa säsong. Efter säsongen med Gais lämnade duon Göteborgsklubben – och nu har båda skrivit på för Ljungskile i division ett.

Erik var först ut, därefter tog Jesper rygg.

- Erik skrev på och jag tänkte "Shit, det här funkar inte". Det var därför det drog ut på tiden. Nä, det är klart att det ska bli roligt att spela ihop igen. Det är som att ta två betala för en, vi hänger ihop, paketpris, det börjar nästan bli lite patetiskt, säger han till Göteborgs-Posten.

Anfallaren Jesper Westermark noterades för sex mål på 22 matcher förra säsongen. Mittfältaren Erik Westermark gjorde 20 matcher. De båda har skrivit på ett ettårskontrakt med Ljungskile.