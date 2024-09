Officiellt: Degerfors säljer Gustav Lindgren

Inför säsongen 2023 flyttade Gustav Lindgren från Sollentuna till allsvenska Degerfors. Debutsäsongen bjöd på både positiva och negativa delar, men till sist stod det klart att klubben trillade ur allsvenskan och fick börja om i superettan.

Under de inledande 20 matcherna i superettan har det blivit succé. Lindgren står noterad för åtta baljor och en framspelning. Men denna säsongen blir 23-åringens sista i "Degen".

På lördagen meddelar nämligen Värmlandsklubben att man säljer Gustav Lindgren till Peterborough United, som huserar i engelska League One, efter säsongen. Han ansluter den 1 januari.

Annons

I klubben huserar sedan tidigare Oscar Wallin - Lindgrens förra lagakmrat i Degerfors.

Darren Ferguson, som är son till Manchester Uniteds ikoniske tränare Sir Alex Ferguson, basar över League One-klubben.

- Föreningen och alla supportrar ligger mig varmt om hjärtat. Att ta upp Degerfors IF till Allsvenskan igen har hela tiden varit mitt mål och kommer fortsatt att vara det. Alla kan vara trygga med att jag kommer ge allt för Degerfors IF under tiden jag har kvar, säger Gustav Lindgren till klubbens hemsida.

Sportchefen Patrik Werner:

- Det känns så klart bra att genomföra en försäljning av den här digniteten även om vi gärna hade sett Gustav hos oss även nästa år. Gustav är professionell och jag litar fullt ut på att han kommer att ge allt under tiden han har kvar i Degerfors IF.

Darren Ferguson är lyrisk över värvningen:

Annons

- Jag tror det här en fantastisk värvning. Vi har tittat på den svenska marknaden genom våra analytiker och uppenbarligen blev vi uppmärksammade på honom. Oscars pappa (Oscar Wallin, reds.anm) nämnde för oss att vi skulle kika på honom och vi gillade vad vi såg, säger Darren Ferguson i ett uttalande och fortsätter:

- Han kan bli en riktigt bra spelare för den här klubben. Han är snabb, bra i presspelet och en suverän avslutare. Jag är överlycklig över att ordföranden lyckades sy ihop den här affären, för det var många klubbar som tittade på honom.

Totalt står Lindgren noterad för 15 mål på 43 matcher med Degerfors.