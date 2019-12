Officiellt: Förre PL-tränaren ny huvudtränare i Örgryte: "Ser fram emot att förhoppningsvis bli framgångsrik här"

Örgryte IS har gjort klart med en ny tränare. Det blir förre Premier League-tränaren Keith Millen som tar över. - Jag ser fram emot att förhoppningsvis bli framgångsrik här, säger Millen.

Örgryte IS har valt att göra flera förändringar i klubbens sportsliga ledning under vintern. Dels tog klubben för första gången på ett par år tagit in en sportchef, en position som fyllts av förre Halmstads BK-tränaren Igor Krulj.

Nu har klubben också fått en ny huvudtränare, efter att förre tränaren Tomas Askebrands kontrakt löpte ut efter säsongen. Det blir engelsmannen Keith Millen som tar över.

- Jag vill först säga hur glad och stolt jag är att vara här. Projektet klubben har är väldigt spännande och det finns mycket att göra och jag är redo för det. Jag ser fram emot att förhoppningsvis bli framgångsrik här, säger 53-åringen under måndagens presskonferens.

Millen har tidigare jobbat med Krulj, då han var assisterande tränare till Krulj i Halmstad BK under 2019. Han har även varit både huvudtränare och assisterande tränare i de engelska klubbarna Bristol City, Blackpool, MK Dons och Crystal Palace, den sistnämnda en klubb han varit tillfällig tränare för under tre omgångar mellan 2013 och 2015 när klubben låg i Premier League.

Sportchefen Igor Krulj kommenterar tränarvalet följande under måndagens presskonferens:

- Vi har sökt efter en tränare som är väldigt driven och inte är nöjd och kan öka standarden. Keith Millen är från början en gammal mittback i England och axlade sedan om till att bli tränare så det finns starka och framgångsrika meriter.