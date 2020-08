Officiellt: Gais lånar från Ipswich Town

Gais har kommit överens med Ipswich Town om ett lån. Målvakten Harry Wright, 21, har skrivit på över resten av säsongen. - Vi fick upp ögonen för Harry Wright under sommaren och han har varit vårt förstaval, säger sportchefen Nicklas Karlström.

Gais meddelade på onsdagen att klubben har kommit överens med engelska League One-laget Ipswich Town om att låna målvakten Harry Wright, 21, över resten av den här säsongen. Målvakten, som är son till tidigare Ipswich-spelaren och engelske landslagsmannen Richard Wright, får därmed nu testa på spel i superettan efter att bland annat ha varit en del av den engelska klubbens U23-lag.

- Vi har som bekant tittat på att ta in en kapabel målvakt sedan Oscar Ekman skadade sig. Erik Westgärds är en enormt lovande målvakt, men det hade varit en lite väl stor uppgift att ta över i buren över längre tid om Mathias skulle bli skadad. Vi fick upp ögonen för Harry Wright under sommaren och han har varit vårt förstaval, men vi kunde inte genomföra övergången förrän det var klart vilka karantänsregeler som gäller under hösten, säger Gais sportchef Nicklas Karlström i en kommentar på föreningens hemsida.

Han fortsätter:

- Nu har vi fått klart för oss vad som gäller och Ipswich har gått med på att släppa Harry till oss. Tanken är att han kommer till Göteborg inom kort och att han börjar träna med laget omgående. Han kommer också att vara spelklar utan någon längre väntan.

Gais är placerat på 13:e-plats i superettan och ställs härnäst, på lördag, mot Östers IF på bortaplan i seriespelet.