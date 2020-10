Officiellt: Gais värvar anfallare - ansluter till nästa säsong

Gais meddelade på fredagen att anfallaren Daniel Sterner, 24, ansluter till klubben, från ettan-laget Täby FK, till nästa säsong. Han har skrivit på ett kontrakt över två år med Göteborgslaget.

- Vi är väldigt nöjda med den utveckling som vi under denna säsong har sett för spelarna som anslutit från serierna just under eliten. Att hitta och försöka att utveckla guldkornen på den nivån är absolut en väg som vi vill fortsätta på, säger Gais sportchef Nicklas Karlström i en kommentar på föreningens hemsida.

Han fortsätter:

- Daniel är en spelare som vi haft koll på i ett par år och som vi tror nu är redo för att konkurrera på en högre nivå. Det är en talangfull spelare som har några riktigt spännande egenskaper, han är snabb och kraftfull och är en skicklig avslutare med båda fötterna. Vi tror mycket på hans potential och samtidigt som vi också vet att man får ha lite tålamod med spelarna som tar steget uppåt i seriesystemet.

Sterner känner i sin tur själv att han framöver är redo för spel i superettan.

- Under de senaste åren har jag haft en positiv utveckling och jag känner nog att jag är redo för nästa steg. Det ska till att börja med bli roligt att till att börja med få träna på en högre nivå och jag är beredd att göra det jobb som krävs, säger han.