Officiellt: Gais värvar från stadsrivalen

Gais förstärkte under onsdagseftermiddagen truppen med en ny mittback. Klubben plockade in mittacken Filip Trajanovski, 19, från rivalen BK Häcken. Mittbacken tränade under försäsongen med Häckens A-lag, men tar nu alltså steget över till Gais.

Trajanovski har skrivit på ett kontrakt över ett år med en option på förlänging med ytterligare två år.

- Det är en väldigt duktig försvarsspelare och stor talang som vi tror kunna ta fram sin fulla potential vår seniorverksamhet, säger Sportchef och huvudtränare Bosko Orovic.