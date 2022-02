Officiellt: Gory tränade med Bajen - ansluter nu till Utsikten

Utsiktens BK är i år nykomling i superettan och fortsätter att spetsa truppen inför den kommande säsongen. Under tisdagen gick Utsikten ut med att Diocounda Gory, 21, ansluter till klubben, som ett led av samarbetet med spanska klubben Velez CF.

Gory visade nyligen upp sig för Hammarby på Stockholmsklubbens träningsläger i Marbella, och sa då bland annat så här:

- Jag kör stenhårt på träningarna och försöker göra mitt bästa. Förhoppningsvis gör det att jag får ett kontrakt här, sa han till Fotbollskanalen då.

Men i stället blev det alltså ett kontrakt med Utsikten, som även tog in Billy Nordström under tisdagen. Han kommer närmast från spel med Östers IF och har skrivit på ett kontrakt över den kommande säsongen.

