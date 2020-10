Officiellt: Halmstad värvar rutinerad mittfältare

Rasmus Wiedesheim-Paul blev under fredagen klar för spel i Rosenborg. Samtidigt värvar Halmstads BK en rutinerad mittfältare.

Simon Lundevall är klar för klubben och har skrivit ett kontrakt året ut.

- Det ska bli riktigt kul att få vara med i slutspurten och få hjälpa till och bidra med det jag kan, säger han till klubbens hemsida.

32-åringen lämnade efter förra säsongen Elfsborg för spel i indiska North East United FC. Där blev det bara fyra matcher innan han lämnade Asien. Han var på väg till grekiska Volos FC men efter bara några veckor lämnade han dem utan att bli registerad för klubben.

Nu återförenas han med tränaren Magnus Haglund, som han hade i Elfsborg mellan 2015 och 2017. Under just 2017 vann han den allsvenska poängligan efter sex mål och femton målgivande passningar.

- Vi är överens om spel under resten av säsongen under förutsättning att all formalia faller på plats, säger Haglund.