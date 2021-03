Officiellt: Har tränat med Peking - klar för Gais

I fredags blev Michel Kargbo klar, och nu förstärker Gais ytterligare. Under söndagen stod det klart att mittfältaren Adam Egnell, 21, har skrivit på för klubben. Egnell tillhörde IF Sylvia under fjolåret för 28 matcher. Mittfältaren tränade även med samarbetsklubben IFK Norrköping under hösten.

Nu har Egnell skrivit på ett kontrakt på två plus ett år med Gais.

- Adam är en jättespännande spelare som vi fick upp ögonen för under 2020 och som vi följt noga sedan dess. Han är en fin offensiv kraft som skapar många chanser för medspelarna och som dessutom kommer till en hel del avslut själv. Under förra året gjorde han sju mål och hade en handfull assist från sin offensiva mittfältsposition, säger sportchef Nicklas Karlström till klubbens hemsida.

På hemsidan kommenterar Egnell övergången, och hur han ser fram emot säsongen.

- Säsongen 2020 var bra för mig och jag känner att jag är redo att ta nästa steg, så det ska bli jättekul att flytta upp till Superettan. Det finns många duktiga offensiva spelare i GAIS och alla vill såklart bidra med poäng till laget, även jag. Men vi får se hur utfallet blir, först vill jag komma in i laget och lära känna dom andra i truppen. Jag är enormt taggad för att sätta igång säsongen med GAIS nu, säger Egnell.