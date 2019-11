Officiellt: Ingelsten får inget nytt kontrakt av Gais

Patrik Ingelsten har lett Gais under hösten. Nu meddelar klubben att tränaren inte får förlängt kontrakt. - Det känns tråkigt att lämna Gais men jag vet ju hur branschen fungerar, säger Ingelsten till klubbens hemsida.

Bosko Orovic fick lämna Gais i somras. Då fick Patrik Ingelsten, den tidigare spelaren som varit i olika roller i klubben sedan 2017, ta över huvudansvaret. Ingelsten saknade dock den Pro License-utbildning som det är krav på i superettan, och klubben fick ta in Tomas Erixon för ett delat tränaransvar.

För en vecka sedan meddelade Gais att Stefan Jacobsson, tidigare i Degerfors, kommer att träna laget framöver. Nu meddelar klubben att Ingelsten inte får något förlängt kontrakt.

- Patrik har under sin tid i GAIS gjort ett jättebra jobb och alltid ställt upp för klubben på bästa sätt. Vid flera tillfällen har han fått rycka in och ta på sig nya arbetsuppgifter och alltid gjort det med stor energi och en positiv inställning, trots att omständigheterna inte alltid varit de bästa. Vi vet också att hans ledarskap under hösten har bidragit till att vi till slut säkrade kontraktet inför kommande säsong och att spelarna har varit mer än nöjda med hans och ledarstabens arbete, säger Jonas Östergaard, fotbollsansvarig i klubbens styrelse, till Gais hemsida.

Ingelsten kommenterar beskedet så här:

- Det känns tråkigt att lämna GAIS men jag vet ju hur branschen fungerar. Jag får säga tack till alla som jag haft nöjet att jobba med under mina fyra år som spelare, tränare och sportchef. Inte minst då alla kollegor som klarat av de raka och ärliga diskussioner som krävs för att lyckas på elitnivå. Jag är stolt över det jag har gjort för GAIS och för att kunna se alla i ögonen efter så lång tid i klubben.