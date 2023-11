Officiellt: J-Södra förändrar - kickar hela staben

Jönköpings Södra är just nu på 13:e-plats med två poäng upp till Helsingborgs IF på säker mark och med två pöäng ner till Örgryte IS på nedflyttningsplats i bottenstriden i superettan.

En omgång återstår av säsongen - och då väljer J-Södra att agera i krisen.

J-Södra går under onsdagen ut med att klubben kickar hela tränarstaben, och i stället från och med i dag har en ny huvudtränare i form av Niclas Tagesson med klubbikonerna Tommy Thelin och Fredric Fendrich som assisterande tränare.

"Jönköpings Södra IFs styrelse har med omedelbar verkan beslutat att arbetsbefria nuvarande tränarstab i herrlaget. Anledningen till beslutet är uteblivna sportsliga resultat, samt ett försök att få in ny energi i truppen inför säsongsavslutningen", skriver klubben på sin hemsida.

I september meddelade J-Södra att förre tränaren Andres Garcia lämnat klubben, och ersatts av tidigare assistenten Oscar Garcia Rodrigues, som nu alltså också lämnat klubben.

Jönköping ställs på lördag mot IK Brage borta i den sista omgången.

Sedan tidigare har även Jönköpings Södra ekonomiska problem. Superettan-klubben hade vid årsskiftet ett negativt eget kapital på 5,5 miljoner kronor, kort- och långfristiga skulder på runt 16 miljoner kronor och avsaknad av likvida medel.