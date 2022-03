Officiellt: Kreida flyttar till Skövde

Estlands landslagsmittfältare Vladislav Kreida, 22, var under förra säsongen på lån hos Helsingborgs IF. Under torsdagen meddelar superettan-nykomlingen Skövde AIK att 22-åringen ansluter till klubben på lån från FC Flora Tallinn fram till i sommar.

- Jag är väldigt glad över att vara här och vara en del av klubben. Jag ska göra mitt bästa för laget och hoppas få se många supportrar på arenan där vi ska ha vår fästning. Mina första intryck av klubben är väldigt bra. Förhoppningsvis kan vi etablera oss i superettan, säger nyförvärvet i en kommentar på föreningens hemsida.

SAIK:s sportchef Per Åstemo:

- Vi är glada att få hit "Vlad" som kommer stärka vårt lag. Han är en aggressiv defensiv mittfältare som trots sin unga ålder har rutin från såväl Europa-kvalmatcher som A-landskamper. Det är precis den typen av spelare som vi vill ska komma in och förbättra våra egna spelare och laget inför debutsäsongen i superettan. Han är fortsatt en ung och utvecklingsbar spelare som visar fina kvalitéer. Vi ser fram emot att se honom på Södermalms IP under säsongen och vara med och utveckla vårt lag.

Kreida stod förra säsongen för 19 matcher med HIF i superettan och spelade i båda kvalmötena med Halmstads BK, som till slut innebar uppflyttning till allsvenskan.

22-åringen har även gjort 20 A-landskamper med Estland.