Officiellt: Landskrona förlänger med Mölder

Landskrona Bois har i år imponerat stort och har fortsatt chans på allsvensk uppflyttning, även om laget har tappat fart den senaste tiden.

Nu meddelar Skåneklubben att tränaren Max Mölder har förlängt sitt kontrakt över två år.

- Det känns skönt att få denna förlängning på plats, Max har varit mitt och klubbens förstaval som huvudtränare i Landskrona Bois. Nu ser vi framemot ett fortsatt fint samarbete och utveckling av Bois tillsammans med övriga ledare och anställda i klubben, säger sportchefen Billy Magnusson på föreningens hemsida.

Mölder anslöt till Bois inför säsongen 2019 och inledde som assisterande tränare. Förra sommaren tog han över som huvudtränare i föreningen.

Tidigare i veckan hintade Mölder om att svaret om hans framtid skulle komma inom kort.

- Det är alltid en diskussion, men vi har diskuterat sedan i maj. Ibland tar det längre tid, ibland går det snabbt. Det har varit ett skarp läge också ute på planen och träningsplanen. Men jag tror att vi har ett svar inom väldigt, väldigt kort, sa Mölder då.

Med tre omgångar kvar är Landskrona Bois på fjärde plats i superettan med lika många poäng som Östers IF på kvalplats och med en poäng upp till Helsingborgs IF på direktplats. Degerfors IF toppar tabellen med åtta poäng ner till Bois.