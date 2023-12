Officiellt: Lima lämnar HIF

Superettan-klubben Helsingborgs IF plockade i somras in forwarden Lucas Lima, 21, på lån från norska Fredrikstad, och under hösten stod forwarden för tre mål och två assist på tolv framträdanden i superettan.

Nu meddelar HIF att Lima lämnar vid lånets slut.

- Vi är väldigt glada över Lucas prestationer under hösten. Han bidrog med egenskaper och poäng som hjälpte oss att nå målet vi satte upp när han lånades in. I dagsläget för vi inte diskussioner med Fredrikstads FK om en permanent övergång men utesluter samtidigt inte det för framtiden. Lucas är en spelare som vi uppskattat väldigt mycket hos oss och kommer att fortsätta följa, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig, på klubbens hemsida.

Lima är också tacksam över sin tid i Helsingborg.

- Jag är väldigt tacksam för denna höst i HIF. Det har varit en ära att bära den rödblåa tröjan.

Lima har i grunden kontrakt med Fredrikstad över 2025. Den norska klubben spelar nästa år i högstaligan, Eliteserien.