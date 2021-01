Officiellt: Mirza Jelecak ny tränare för Akropolis: "Krävs något speciellt"

Under säsongen 2019 tränade Mirza Jelecak Sirius tillsammans med Henrik Rydström, duon som nu både lämnat Uppsala-klubben. Rydström blev nyligen ny tränaren för Kalmar FF och nu har även Jelecak gjort klart med ny klubbadress.

Superettan-klubben Akropolis berättar på sin hemsida att Jelecak kommer att leda laget från och med januari 2021.

- Akropolis IF är ett väldigt spännande projekt som jag är glad över att få ta mig an. Jag har följt Akropolis IF under deras framfart och fått en positiv bild av klubben, säger Jelecak till klubben och fortsätter:

- För att gå från en ”kvartersklubb” som spelat vid Akalla BP till att sluta på en femte plats under sin första säsong inom svensk elitfotboll krävs något speciellt. Det är en bedrift som bara är möjlig hos en organisation som har hårt jobbande människor som brinner av passion för sitt lag.

Akropolis slutade denna säsong på en femteplats i superettan och Jelecak ser nu fram emot sina mål i klubben.

- Jag har sett flera av Akropolis IF matcher i Superettan under 2020. Det är ett lag som har ett väldigt stabilt grundspel, med en hög lägstanivå, vilket gör de svårslagna. Mitt mål är att jobba vidare utifrån denna grund samtidigt som jag implementerar mina egna tankar och idéer. Kortfattat vill jag att vi tillsammans jobbar extremt hårt mot gemensamt uppsatta mål, gärna med mycket boll vid fötterna och ett intensivt presspel, säger Jelecak.

Akropolis skriver att assisterande tränarna Jamie Steel och Athanasios Papadopoulos som är kvar från förra året, kommer att ingå i Jelecaks stab. Hur långt Jelecaks kontrakt med Akropolis sträcker sig nämner klubben däremot inte.