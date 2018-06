Officiellt: Öis säljer kvalhjälten till Serie A-klubb: "Hoppas supportrarna förstår"

Under hösten förra året gjorde Mohamed Said debut för Örgrytes A-lag, i superettan-matchen mot Syrianska. Efter det inhoppet dröjde det fram till den avgörande kvalmatchen mot Mjällby i november innan han fick hoppa in i en A-lagsmatch igen. Då gjorde forwarden två mål och var en starkt bidragande orsak till att Öis lyckades vinna en dramatisk batalj och hålla sig kvar i landets nästa högsta serie.

I år har 18-åringen gjort ett inhopp i superettan och nu meddelar Örgryte på sin hemsida att det är färdigspelat i klubben för Said. Talangen har sålts till Serie A-nykomlingen Empoli.

- Först och främst vill jag tacka Mohamed för hans insatser i vår förening i såväl ungdomsleden som i a-laget. Självklart lyser hans inhopp och två mål mot Mjällby starkast som minne. Vi har försökt att hitta en lösning på en långsiktig förlängning med Mohamed, men inte lyckats. Med tanke på rådande situation kände vi att både föreningen såväl som Mohamed kommer må bäst av att gå skilda vägar och är glada över att ha kommit överens med Empoli som möjliggör denna försäljning. Det är även inspirerande att vår akademi får fram en spelare som nu går till ett lag i en av Europas bästa ligor, säger Öis klubbchef Niklas Allbäck till klubbens hemsida.

Said hade kontrakt med Örgryte över 2018.

- Jag vill tacka alla supportrar som alltid har stöttat mig från första dagen i a-laget, jag har stor respekt för er. Jag vill även tacka mina lagkamrater, mina tränare och hela klubben. Jag har alltid känt mig trygg i Öis som inte bara har varit mitt lag utan också mitt hem. Tyvärr är min tid i Öis slut den här gången. Jag tror och hoppas att supportrarna förstår att jag lämnar. Det gäller att ta chansen när man får den. Om jag kommer tillbaka och spelar i Sverige i framtiden är det bara Öis som gäller, ingen annan klubb, säger spelaren till Göteborgsklubbens hemsida.

Enligt Göteborgs-Posten har Said skrivit på ett kontrakt över tre år, med option på ytterligare ett års förlängning. Tidningen hävdar att tanken är att 18-åringen ska bli en del av Empolis A-lag och faktum är att den italienska klubben har presenterat Said på sin hemsida under fliken för sitt A-lag.