Officiellt: Trelleborg värvar Axel Vidjeskog

Axel Vidjeskog har gjort 17 mål och elva assist på 109 matcher för KuPS som han även varit med och vunnit den finska högstaligan med.

Nu är den mångsidige mittfältaren klar för Trelleborg.



- Jag kommer från fyra år i KuPS och Finland som varit väldigt framgångsrika, både individuellt och kollektivt. Jag har varit med och vunnit finska ligan en gång och varit med och tagit tre cuptitlar men också fått spela matcher i Europa på stora arenor och mot tufft motstånd. Jag kom till KuPS som en ung, hårt arbetande spelare och senaste säsongen hade jag en stor roll i laget som tog dubbeln vilket är något jag aldrig kommer att glömma, säger 23-åringen till klubbens hemsida.

Han fortsätter:



- Jag ser fram emot kommande säsong väldigt mycket och det ska bli härligt att lära känna supportrarna. Jag kommer kämpa varje dag med att göra både mig och laget bättre så att vi får fira vinster tillsammans med vår publik många gånger.

Sportchef Salif Camara Jönsson om nyförvärvet.



- I Axel får vi in en relativt ung spelare med stor potential. Under de senaste åren har han samlat på sig värdefull erfarenhet, både genom att vinna liga- och cuptitlar och genom att spela kvalmatcher i Europa. Jag är övertygad om att han kommer att ta med sig den erfarenheten in i vår grupp och visa vad som krävs för att lyckas.

Axel Vidjeskog har även spelat för FF Jaro, Jakobstads BK, Ilves och KuFu-98, samtliga klubbar i Finland.

Kontraktet med TFF, som kom sjua i fjolårets superettan, är skrivet över säsongen 2026.

Trelleborg inleder tävlingssäsongen med att ställas mot AIK, Degerfors och Värnamo i svenska cupen.