Officiellt: Utsikten värvar Johansson

Utsiktens BK stärker upp det bakre ledet inför cup- och seriespelet.

Under lördagen går Göteborgsklubben ut med att man har plockat in försvararen Noah Johansson, 21. Han kommer senast från Tvååkers IF - men lämnade efter att man föll ur division 1.

- Jag har hört mycket gott om klubben sedan tidigare. Jag hoppas att kunna bidra med fysik, många löpmeter och stor vilja, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Utsiktens sportchef Michel Gonzalez:

- Jag skulle beskriva Noah som en spelare med ett brett register. Bra passningsspel, väldigt noggrann med bollen och samtidigt en bra försvarsspelare som arbetar hårt för laget. Noah kan användas både i backlinjen och på mittfältet, säger han i samma uttalande.

Utsikten kom nia i förra årets upplaga av superettan. På söndag sparkar man igång svenska cupen mot Malmö FF.

Matchen ser du i TV4 Play.