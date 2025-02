Officiellt: Utsikten värvar Tokpah

Hammarby IF

Superettan-klubben Utsiktens BK plockar in en ny spelare som senast spelade i Djurgårdens IF. Under onsdagen meddelar Göteborgslaget att mittbacken David Tokpah, 18, ansluter för ett kontrakt som sträcker sig över 2026.

Tokpah är glad över övergången.

- Valet föll på Utsikten då de spelar en fotboll jag verkligen gillar, både att se på och att spela. Det känns väldigt bra att vara här och jag ser fram emot säsongen väldigt mycket, säger han på superettan-gängets hemsida.

Tokpah har startat i Utsiktens tre träningsmatcher under försäsongen. Han blev aldrig noterad för någon A-lagsmatch med Djurgården.