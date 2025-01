Officiellt: VSK värvar Bernardo Vilar

Bernardo Vilar flyttar inom Sverige - igen.

Under torsdagen står det klart att Vilar lämnar allsvenska IFK Värnamo för spel med Västerås SK i superettan på permanent basis. Kontraktet är över två år.

- Det känns verkligen bra att vara här. Första intrycket är väldigt bra både från spelarna och ledarna. Jag har följt laget i ett par år och jag har noterat vad de är kapabla till så mitt mål är att hjälpa VSK så mycket som möjligt att uppnå sina mål, säger Vilar på VSK:s webbplats.

Kalle Karlsson, manager i Västerås:

- Jag är glad att vi får hit Bernardo till VSK. Vi har varit på jakt efter en vänsterfotad mittback hela vintern och han har både fysiska egenskaper och en bra passningsfot. Dessutom är det en härlig personlighet som kommer att smälta väl in i gruppen.

Värnamo på klubbens hemsida:

"Vi vill rikta ett stort tack till Bernardo för hans insatser i klubben och önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär", skriver Smålandsklubben.

Den 26-årige mittbacken kom första gången till Värnamo under vintern 2020, och lämnade sedan för IFK Göteborg under sommaren 2021. Därefter kom han tillbaka till Värnamo under sommaren 2022, och har sedan dess varit utlånad till Helsingborgs IF, FC Sheriff och senast Al-Nasr under förra hösten. Vilar blev noterad för 44 matcher med Smålandsgänget.