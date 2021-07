Officiellt: Wede lämnar Örgryte

Calle Wede anslöt till Örgryte inför säsongen 2019, men nu står det klart att mittfältaren lämnar klubben efter att ha spelat i densamma i ett par år.

Hösten 2020 drog Wede på sig en knäskada och han har inte gjort något framträdande i Öis-tröjan sedan dess.

- Jag har ju hunnit med lite olika tränare under min tid här men jag har alltid trivts väldigt bra i föreningen och med mina lagkamrater. Men just nu känns det bra, jag har fått en bra rehab och är återställd och redo att spela igen. Jag vill verkligen tacka Lasse, Andreas och Roger i fysteamet för all hjälp, säger Wede i en kommentar på Örgrytes hemsida.

Utöver spel i Örgryte har Wede också tillhört klubbar som Falkenberg, Helsingborg och Gais.