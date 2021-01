Officiellt: Ytter blir Helsingborgs första nyförvärv: "Alltid haft koll på HIF"

Efter degraderingen till superettan gör nu Helsingborgs IF sitt första nyförvärv inför den kommande säsongen. På sin hemsida meddelar man att klubben skrivit ett fyraårskontrakt med Dennis Olsson, 21.

Ytterforwarden kommer närmast från grannklubben Eskilsminne IF, för vilka han gjorde sex mål i ettan under 2020.

- Det känns spännande. Det är verkligen en kul utmaning och jag ser framemot åren här i klubben. Som spelare har jag väldigt stor arbetsvilja, snabbhet och teknik. Jag kommer till avslut och bidrar med poäng. Man har alltid haft koll på HIF, det är den lokala föreningen man hejat på och följt från att man var en liten grabb fram tills nu, säger Olsson i en kommentar på HIF:s hemsida.

ANNONS

Spelande sportchefen Andreas Granqvist:



- Det är väldigt roligt att ha första nyförvärvet på plats och fortsätta bygga laget inför säsongen. Dennis är en ung och lokal talang som passar in i den profil vi söker. Han har dessutom under året visat att han har kvalité för att direkt kunna gå in och konkurrera om en plats i laget.

Ny tränare i Helsingborg inför 2021 är Jörgen Lennartsson.