ÖFK säljer läkemedelsaktier - på väg att rädda elitlicensen

I våras meddelade licensnämnden sitt delbeslut om elitlicens och där framgick det att Östersunds FK behövde återställa det egna kapitalet. Summan som skulle samlas in på tre månader var åtta miljoner kronor. Deadline är i dag, 31 augusti.

Nu rapporterar ÖP att den ekonomiskt krisande klubben har fått ett tillskott på 4,3 miljoner kronor efter att ha använt sig av ett okonventionellt drag.

Enligt lokaltidningen fick ÖFK 110 000 aktier av läkemedelsföretaget Auxesis Pharma Holding AB tidigare i somras och det sågs då som en långsiktig investering. Men ÖFK har helomvänt och valt att sälja av ett stort antal aktier. Auxesis Pharma Holding AB har dessutom en option på 50 000 av aktierna, som kan köpas tillbaka för ett förutbestämt pris. Optionen kommer att finnas kvar, även om ÖFK sålt de aktierna. Företaget i sin tur har inga produkter på marknaden ännu, men planen är att lansera smärtstillande läkemedel.

- Det är en osäkerhet. Men vi har varit helt öppna i den vidareförsäljningen. Alla som har köpt våra aktier har fått samma information som vi. Det är en risktagning från deras sida, samtidigt är det också en möjlighet. Slår det väl ut, så som Roar (Adelsten, vd i Auxesis Pharma Holding AB) och hans kollegor tror, så kan det bli en bra affär för de som köpt aktier. Men det är det ingen som vet just nu, säger Bengt Olofsson, ordförande i ÖFK, till ÖP.

Han fortsätter:

- Vi har varit fullständigt transparenta i de uppgörelserna. Vi är bara väldigt glada att vi har fått sälja de vidare, för det gör att vi skapat oss likvida medel i föreningen.

Även Östersunds Transferintressenter AB, sponsorer och supportrar har gått in med pengar för att rädda ÖFK:s elitlicens, rapporterar ÖP.

Häromdagen meddelade ÖFK på sin Faceboook-sida att ett bud inkommit på Akademihuset, ett kanslihus som klubben äger. Det låg på 3 miljoner kronor.

Men i och med att pengar verkar ticka in på ÖFK:s konto så kan klubben skjuta på försäljningen av kanslihuset.

- Om vi lyckas komma upp i nivå utan den försäljningen så kommer vi fortsätta förhandla. Så vi har ett litet fönster kvar att fortsätta den diskussionen. Just nu ligger vi så pass bra till att vi kanske inte behöver göra den affären, säger Bengt Olofsson till ÖP.

ÖFK har under flera års tid haft ekonomiska problem och så sent som förra hösten levde klubben under konkurshot.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med SvFF:s licensnämnd under torsdagen och elitlicensen kommer att beslutas om senare i höst.

Förutom ÖFK fick även Skövde AIK och Eskilstuna United anmärkningar i licensnämndens delbeslut i juni.