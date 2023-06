ÖFK:s besked: Måste ha in åtta miljoner kronor

Östersunds FK, som levt under konkurshot, har i flera år varit ekonomiskt pressat och likadant är läget i år.

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd meddelade nyligen i ett delbeslut att ÖFK:s elitlicens för 2024 är i fara eftersom klubben redovisat ett negativt eget kapital.

"Östersunds FK Elitfotboll AB, som återigen för Östersunds FK-koncernen redovisade negativt eget kapital per den 31 december, har att senast den 1 oktober 2023 lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2023. Det periodiserade bokslutet måste visa ett eget kapital uppgående till minst noll för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen. Utöver det periodiserade bokslutet skall en likviditetsplan lämnas in som visar att de kan klara sina betalningar under resten av år 2023, för att kunna beviljas elitlicens för säsongen 2024", skrev SvFF på sin hemsida.

Annons

Vd:n Peja Lindholm ville inte uttala sig om hur mycket pengar som saknades före bolagsstämman på måndagen, men han medgav att läget är prekärt.

- Vi har vetat om det här sedan i höstas så det är inga nyheter för oss. Det är en jäkla tuff utmaning, men vi jobbar stenhårt för att få in pengarna, sa han till Fotbollskanalen i förra veckan.

Nu har ÖFK:s bolagsstämma ägt rum och det står klart hur mycket pengar som måste in till den 31 augusti för att klubben ska klara elitlicensen. ÖP rapporterar att det handlar om åtta miljoner kronor.

- Ända sedan årsstämman har vi jobbat febrilt med att samla in det här kapitalet, säger elitbolagets ordförande Tom Pripp enligt lokaltidningen.

ÖP rapporterar att det finns en kontakt med investeringsbolaget Östersunds Transferintressenter, som tidigare klivit in med pengar och räddat ÖFK. Klubben öppnar även för att sälja spelare, och på måndagen blev det klart att Chovanie Amatkarijo lämnar för kroatiska NK Istra.

Annons

Östersunds FK ligger på åttonde plats i superettan.