ÖFK:s besked - undviker konkurs

Superettan-klubben Östersunds FK har under de senaste åren slitit ekonomiskt och gav i helgen besked om att tre miljoner kronor behövde komma in för att betala en skatteskuld som skulle förfalla i dag, måndag.

Tidigare under måndagen berättade ÖFK:s ordförande Anders Cederberg, för Fotbollskanalen, att klubben skulle ansöka om konkurs - om summan inte skulle komma in - och senare i dag valde föreningen att kalla till en presskonferens i kväll.

Nu meddelar ÖFK, via en pressträff, att klubben har löst krisen och har betalat in tre miljoner kronor. I sista stund har klubben fått in 3,85 miljoner kronor och säkrat driften för resten av året. Därmed kommer klubben fortsätta spela i superettan, och kan blicka framåt.

- Det är jätteskönt, men samtidigt är det ett stort ansvar gällande att arbeta för att ÖFK gör något bra och förvaltar pengarna på bästa sätt, säger Cederberg till Fotbollskanalen.

Prick klockan 17.15 i kväll var faran över.



- Jag var ganska hoppfull ändå (under dagen). Det har pendlat fram och tillbaka senaste veckan och under dagen, men jag fick tag på en kille, som stöttat ÖFK förut och som bor utomlands, som tog första steget och fick med de andra på tåget. Han kom in med ett sjusiffrigt belopp och sedan slöt andra upp. Det kändes bra. Det finns många med rödsvart hjärta.

Enligt Östersunds-Posten kommer pengarna från investeringsbolaget Östersunds Transferintressenter AB. En av medlemmarna, Lars Kling, uppges vara den som bidragit med en stor del av summan.

Cederberg vill i sin tur inte gå in på vilka personer som har hjälpt ÖFK i krisen, mer än att förre ordföranden Daniel Kindberg inte bidragit med pengar.

- Jag har valt att inte kommentera det.

Varför?

- Vi ställde frågan innan om de ville och det fanns en önskan om att vid det här tillfället vara anonym.

Hur ska ni göra för att inte hamna här igen?

- Vi måste bli mycket bättre på att följa upp våra intäkter. Vi är duktiga på utgifter, där vi håller vår budget och man kan säga vi har en kostnadsfront på ungefär hälften gentemot för ett par år sedan. Där har vi gjort ett stort jobb. Vi ska bli duktiga på att få in inkomster också.

Vad talar för att ni inte hamnar här framöver?

- Vi har den senaste månaden lagt en hel del energi på att analysera vad som gör det. Vi har sett brister i vår ekonomiska uppföljning och när man insett brister kan man rädda upp dem och få till det bättre.

Behöver ni skära ner på sportsliga kostnader, som truppen?

- Inte på något sätt egentligen. Det är vi som jobbar utanför planen som inte är bra nog på att få in pengar. I kväll har vi fått in nästan lika mycket som vi dragit in i sponsring, vilket visar hur dåliga vi har varit på sponsringsbiten, säger han och fortsätter:

- Vi ska bli mycket bättre och arbeta tillsammans med företag och samarbetspartens. Vi ska nyttja deras kompetenser och se till att vi inte hamnar i den här situationen igen. Vi får kanske också ha ett annat sportsligt mål. Till dess att vi har ekonomin i balans ska vi nog inte sikta på allsvenskan. Det viktiga är att bygga klubben, ekonomin och sedan ta det steget.

Hur stor är er utmaning gällande att få en ekonomi i balans framgent?

- Det är klart att det blir en stor utmaning, men utifrån att vi förstår vad som har gått snett tidigare är förutsättningarna klart mycket bättre än vad de har varit tidigare.

Fotbollskanalen var tidigare under måndagen i kontakt med Svenska Fotbollförbundet om vad som skulle gälla vid ÖFK-konkurs.

- Även om de försätts i konkurs har de möjlighet att fullfölja säsongen, men det blir upp till en eventuell konkursförvaltare att ta beslut om. Så ÖFK kan spela kvar i superettan och eventuellt kvalspel utan sportsliga konsekvenser i år. Däremot kan det bli ett ärende om tvångsnedflyttning till nästa säsong på grund av konkurs, sa Axel Fägerhall på SvFF:s tävlingsavdelning.

Han fortsatte:

- Om ÖFK försätts i konkurs och inte kan fullfölja säsongen får de ta beslut att dra sig ur superettan. Det får stora konsekvenser, för då behöver man räkna om tabellen. Men det vet vi inte i dagsläget.

- Om de drar sig ur flyttas laget dessutom ner till distriktsserierna, alltså längst ner i seriesystemet. Så det får större konsekvenser om de väljer att inte fullfölja säsongen.

ÖFK är på 13:e-plats med fyra omgångar kvar av superettan.