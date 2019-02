Öis efter J-Södra-duons vittnesmål om rasism från läktaren: "Kommer gå till botten med detta"

Efter matchen mellan Örgryte och Jönköpings Södra berättade J-Södra-duon Alexander Jallow och Amir Al-Ammari att de uppfattat rasistiska glåpord från läktarplats.

- Det var vissa personer i publiken som sa rasistiska ord. Det var inte allihopa och jag menar inte Öis står för det. Men vi hörde rasistiska ord och vi stod upp för varandra och visade att det inte hör hemma på en fotbollsplan, sa Al-Ammari till Fotbollskanalen.

Jallow uttalade sig om liknande upplevelser, för JNytt.

- Jag fick höra rasistiska ord under hela andra halvlek och det är något jag alltid kommer stå upp mot. Rasismen kommer aldrig segra.

Dagen efter matchen har Örgryte valt att kommentera de båda spelarnas upplevelser, i en kommentar på sin hemsida. Där skriver man att man tar starkt avstånd från rasism. Man skriver samtidigt att man än så länge inte kunnat föra i bevis att någon skrek något rasistiskt från läktarplats.

”Så fort vi fick kännedom om artikeln i Fotbollskanalen började vi undersöka saken. Vi har bland annat pratat med en del förtroendevalda supportrar som var på plats på Valhalla IP under matchen. Vi har pratat med arenapersonal och med spelare. Än så länge har ingen av de vi har pratat med hört något rasistiskt under matchen.

Vi har även kollat igenom hela sändningen från C More i efterhand. Från tv-sändningen kunde vi heller inte höra något rasistiskt från matchen.

Vi inväntar i dagsläget in fler svar från andra personer som var på plats under söndagens match. Vi har även kontaktat Jönköpings Södra IF och bett om en mer utförlig beskrivning från deras sida i förhoppning om att kunna hitta och identifiera den/de skyldiga.”

Öis skriver vidare att man kommer att fortsätta undersöka och ”verkligen gå till botten med detta”.

”Öis står upp för allas lika värde. Öis står upp mot rasism och kommer alltid att göra så. Vi är Öis och i Öis är alla välkomna.”