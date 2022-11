Öis klart för superettan 2023 - efter stor dramatik i kvalreturen

Inför kvalavgörandet mellan Örgryte IS och Sandvikens IF var hemmalagets chanser till förnyat superettan-kontrakt goda. Efter 0-2 i det första kvalmötet skulle det räcka med vinst, oavgjort eller uddamålsförlust för att Öis inte skulle trilla ner i ettan.

Sandviken inledde övertygande och skapade ett antal halvchanser, mycket tack vare den robuste anfallaren Jabir Abdihakim Alis upprepade förarbeten. I matchminut nio provade Naeem Mohammed från distans och tvingade Öis-målvakten Robin Wallinder till en kvalificerad handparad.

Men Göteborgslaget åt sig in i matchen och skulle också komma att ta ledningen. Herman Sjögrell gjorde sin spelare på högerkanten och spelade in bollen till Viktor Lundberg, som helt ohotat kunde dundra in 1-0 till Öis i den 23:e minuten. Ställningen i totalen var nu 3-0.

ANNONS

Fem minuter senare var Isak Dahlqvist ytterst nära att utöka ledningen för Örgryte IS, men missade målet från nära håll. Den första halvleken präglades annars av ett fysiskt spel från de båda lagen och flera varningar som delades ut. Hemmalagets uddamålsledning stod sig till halvtidsvilan.

Till matchens andra hälft ryckte Sandvikens IF upp sig - och skulle komma att skapa rejäl nerv. Efter en helt misslyckad rensning av Hampus Dahlqvist höll sig Sandvikens John Junior på rätt ställe och placerade in 1-1 (3-1 i totalen) i den 47:e minuten.

I den 51:a minuten vände samme John Junior ut och in på ett passivt Öis-försvar och satte skickligt dit 1-2. Nu krävdes bara ett mål till av gästerna för att ta kvalrysaren till ett förlängningsläge. Hemmaspelarna samlades omgående i en ring efter målet - och nerverna på Gamla Ullevi gick att ta på.

ANNONS

I den 65:e minuten fick SIF-mittfältaren Daniel Söderberg ett ypperligt läge att fullborda upphämtningen på nick. Wallinder stod återigen pall och räddade sitt Öis på nytt. Gästerna hade fått momentum och i den 66:e minuten kom också målet som betydde lika på tre i totalställningen. Ett inlägg letade sig mot mål och Sandvikens Jabir Abdihakim skarvade bollen förbi Wallinder och in i nät till 1-3 i matchen.

Det var en minst sagt underhållande tillställning som utspelade sig och bara fem minuter senare klev Örgrytes inbytte anfallare Alexander Ahl Holmström fram. Efter ännu ett inlägg satte 23-åringen pannan till och satte återigen sitt lag i förarsätet när han gjorde 2-3 i matchen och 4-3 i totalen.

Trots ett desperat och frejdigt Sandvikens IF drog Örgryte IS det längsta strået. Matchen slutade 2-3, men 4-3 efter de båda kvalmatcherna. Öis är därför klart för spel i superettan även 2023.