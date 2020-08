Öis-kollaps - tappade poäng mot nykomlingen

Örgryte såg ut att ha segern som i en liten ask under torsdagens bortamöte med Umeå. I den första halvleken hade nämligen Kevin Ackermann gett laget ledningen efter en vacker aktion - och med drygt en halvtimme kvar hade Mohamed Said stött in 2-0.

Men med tio minuter kvar vaknade nykomlingen till liv och med sitt första avslut i matchen kom 2-1. målskytt: Myroslav Manzur. Och innan domaren hann sätta pipan till mun kom även 2-2, på tilläggstid, genom Yoel Embaye som höll sig framme på en retur.

Öis ligger nia i tabellen och Umeå är på negativ kvalplats.