Öis-ordföranden: "Vi hade tänkt oss en Aubynn-fortsättning"

Örgryte ligger sist i superettan med två omgångar kvar. Mitt i krisen har huvudtränaren Jeffrey Aubynn hastigt och lustigt valt att lämna. Han har sagt upp sitt kontrakt trots att säsongen nästan är över.

- Jag hade höga förhoppningar och stora ambitioner när jag tog mig an det här uppdraget inför säsongen 2023. Jag tar på mig ansvaret för de sportsliga resultaten, vilka tyvärr inte har varit tillräckligt bra den här säsongen. Uppdraget blev inte som jag förväntat mig, av olika anledningar. Jag har under hela året kommunicerat kring detta och förmedlat min oro. Tyvärr har vi inte lyckats komma upp i samma ambitionsnivå, säger han i ett uttalande.

Terje Johansson, ordförande, medger att klubben gärna hade velat behålla 46-åringen, som anslöt från Malmö FF inför den här säsongen.

- Om han vet att han inte vill fortsätta här 2024 så är det bra att han berättar det för oss. Vi hade tänkt oss en fortsättning. Men det är bra att han säger det och då landade vi att han lämnar direkt, säger Johansson till Fotbollskanalen.

Vad är skälen?

- Det är bättre Jeffrey uppger sina skäl. Men det är uppenbart att han har valt att inte vara kvar. Det har inte blivit som han tänkt sig.

Har det någonting att göra med incidenten mot Trelleborgs FF för två veckor sedan?

- Det kan jag inte tänka mig. Men han (Aubynn) får svara på det.

Att ni hamnar i det här läget, att huvudtränaren hoppar av med två omgångar kvar, hur ser du på det?

- Som jag sa: Är det så att Jeffrey bestämt sig för att inte vara i Öis 2024 så är det bättre att han berättar det nu. Sedan hade vi önskat att det var på ett annorlunda sätt, men nu är det så och då agerar vi.

Xabier Ruiz Ocenda tillsammans med Sören Börjesson och Albin Sheqiri kommer att leda laget säsongen ut.

Vem som kommer att ta över huvudtränaransvaret på sikt återstår att se. Det lär också dröja ett innan besked kommer. Klubben ska knyta till sig en sportchef och den personen kommer att vara involverad i arbetet.

- Det pågår ett arbete med att bygga en organisation inför 2024 och det har vi aviserat tidigare. Det består i att rekrytera en sportchef och att rekrytera en operativ chef. Det är klart att den kommande sportchefen, tillsammans med styrelsen, kommer att ha mycket att säga till om när gäller en kommande tränare.

Utifrån sett verkar det turbulent i Öis. Hur upplever du det?

- Jag skulle vilja säga att Örgryte inte haft den organisation som man kan förvänta sig. Vi kan göra saker bättre och det har vi i styrelsen bestämt oss för att göra. Vår bedömning har varit att det inte gått att göra de justeringarna under resan, det vill säga under säsongen. Det har vi aviserat tidigare under våren och sommaren. Nu kommer de justeringarna att genomföras under hösten. Jag tror att vi kan se fram emot en stabil organisation med stabila förutsättningar. Sedan är det en uppenbar risk att vi spelar i division 1, även om vi ska göra allt vi kan för att spela i superettan. Men vi kommer ha en organisation så att vi på sikt kommer att kunna bli en etablerad allsvensk klubb.

Vad gäller organisationen, det kommer att stå kvar oavsett division ni ligger i?

- Det som kommer att stå kvar är att vi kommer att rekrytera en sportchef och en operativ chef. Det kommer att ske oavsett utgång.

Har ni någon skuggplan för spel i division 1?

- Vi har två planer och ingen är en skuggplan, för båda är realistiska. Man kan till och med säga att det är väldigt stor risk att vi spelar i division 1, objektivt sett. Det är klart att vi planerar för det, även om vi hoppas och ska göra allt för att spela i superettan. Vi har två hållfasta planer och de påminner om varandra, men de är olika i dimension och det är klart att det påverkar omfattningen av verksamheten. Skulle vi spela i division 1 så skulle vi vara en klubb med stora resurser för division 1-spel.

Sedan tidigare har Öis meddelat att tillförordnade klubbchefen Andreas Karlsson kliver av sitt uppdrag för att blir akademiansvarig och ansvarig för damerna. Därtill kommer kommersiella chefen Niklas Allbäck att lämna föreningen.

Örgryte IS ställs i morgon, lördag, mot serieledande Västerås SK på hemmaplan.