Öis-profil bröt måltorka efter ett år - tappade segern i 91:a

11 september 2020. Det var senaste gången anfallaren Ailton Almeida, 37, gjorde mål för Örgryte i seriespelet. Nästan ett år senare var det dags igen. I den 26:e minuten i mötet med tabellfyran Norrby höll han sig framme och kunde peta in 1-0 från ett par meter.

Brassens glädje var enorm och det märktes på lagkamraterna att det betydde mycket för laget.

2-0 skulle komma med kvarten kvar av matchen. Anel Rashkaj slog ett inlägg som passerade förbi såväl anfallare som försvarare och in i mål.



Med tio minuter kvar skulle Norrbys chans till poäng väckas till liv när Dijan Vukojevic rullade in 2-1 från straffpunkten. Och kvitteringen skulle komma – i den 91:a minuten. Vid ett långt inkast in mot straffområdet kom Johan Brannefalk först och tryckte in 2-2.