Örebro räddade poäng efter sen kvittering

Gästande Oddevold inledde bäst mot Örebro. Med ett par minuter kvar av första halvlek kom 1-0 på en hörnvariant.

Olle Kjellman Olblad höll sig framme vid bortre stolpen och stötte behärskat in bollen. Men det var långt ifrån avgjort.

En bit in i andra skickade Valgeir Valgeirsson in en chipp med vänstern från snäv vinkel - och bollen letade sig in i mål till 1-1.

Tio minuter från slutet skruvade Assad Al Hamlawi in 2-1 med vänstern och Oddevold såg ut att åka hem med tre poäng.

I den 90:e höll sig dock Kalle Holmberg framme i straffområdet och skickade in 2-2. Det blev slutresultatet, trots att Oddevold hade ett gyllene läge att göra 3-2 i slutet.

- Jag tycker vi borde ha tagit tre poäng. Vi gör en stark insats. Deras andra mål går att diskutera. Det ser ut som att vår spelare blir tacklad i ryggen när han ska hoppa och då får de öppet mål, säger Al Hamlawi till Max.

Även Holmberg uttalar sig efter slutsignal, inte minst om 2-2-målet.

- Det är klart jag är där och stör honom, men han är ju två meter lång så han behöver ju inte slänga sig alltför mycket, säger han till Max och fortsätter:

- Skönt att få med oss en pinne, trots att vi ska ha tre. Båda lag har chanser. Vi är alldeles för dåliga första halvlek och är inte där. Men det är en jämn match.

ÖSK har nu fyra matcher utan seger och ligger elva. Oddevold ligger tia.