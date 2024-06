Örgryte vann i krisen - Sylisufaj med drömmål

Örgryte IS tog under söndagen emot Gefle IF hemma på Gamla Ullevi i superettan. Öis, som har fått en tuff start på säsongen och var jumbo inför matchen, kom från tre raka förluster, medan Gefle hade en trea med sig i bagaget.

Göteborgslaget behövde en seger för att lyfta från botten, och fick i första halvlek med sig en straff efter att Daniel Paulson fallit i en duell med Niclas Håkansson. Jonathan Azulay var sedan kylig, och satte 1-0 från elvametersmarkeringen.

Och det skulle komma mer för Öis. I den 23:e minuten, två minuter efter ledningsmålet, slog Edi Sylisufaj till med ett drömmål i krysset till 2-0.

- Det är inte första gången, då jag har gjort det många gånger. Det var bara att klippa till den. Perfekt, säger Sylisufaj till Max.

Öis vann till slut med 3-0 - efter ett mål av Viktor Lundberg i andra halvlek - och bärgade en viktig seger. Öis är nu på 14:e-plats, medan Gefle är på nionde plats i superettan.